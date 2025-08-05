綁架「鋼鐵大王」勒索上億狠撕票！ 中國主嫌戴3D面具逃亡落網

警方在逮捕行動中搜出高度逼真的3D仿真面具。（圖擷取自微博）

2025/08/05 20:27

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕震驚菲律賓華人圈的「鋼鐵大王」郭從願綁架撕票案，近日傳出重大突破！菲律賓警方日前於知名觀光地長灘島逮捕涉嫌策劃此案的26歲中國籍女子龔文麗，並發現她涉入至少15起綁架案件，堪稱狡猾狠毒的「女魔頭」，甚至在逃亡時使用高度逼真的3D面具隱藏身份，企圖躲避追捕。

綜合中媒報導，今年3月29日，68歲的郭從願（Anson Que）與司機在布拉干省（Bulacan）參加餐會後遭人綁架。歹徒事後多次向郭家勒索贖金，家屬焦急之下先後支付高達2.1億菲律賓披索（約新台幣1億元），但仍未能救回郭從願。4月9日，警方發現郭從願的遺體，事件震驚當地華人圈及商界。

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菲律賓國家警察局隨即對嫌犯龔文麗發出懸賞通緝。警方調查顯示，龔文麗疑似透過誘騙方式，引導郭從願前往被綁架地點，再交由同夥綁架，過程中甚至利用郭從願的手機，親自與家屬交涉贖金事宜，手法相當老練與狠毒。

警方在5月17日接獲線報後，在長灘島一處高級度假村內逮捕龔文麗及另一名涉案男子，當時龔正與父母同在。警方更在現場查獲一個擬真度極高的3D塑膠面具，該面具以歐美女性為原型製作，是龔女逃亡期間用以偽裝身份的工具；同行被捕的男子則是一名美髮師，涉嫌協助龔女變裝躲避追緝。

菲律賓國家警察局發言人指出，龔文麗於4月26日搭乘私人飛機逃往長灘島後，頻繁更換住所以避開警方追查。然而警方深入調查後驚覺，此次案件僅是冰山一角，龔文麗實際上至少涉及另外15起類似綁架案，已成為當地華商眼中可怕的「女魔頭」。

警方表示，由於部分案件證據仍待補齊，擔憂嫌犯可能因此脫罪，因此呼籲更多受害人及知情人士勇敢站出來指證，以利司法機關全面偵辦，還受害人公道。

據悉，郭從願祖籍中國福建泉州永春，是菲律賓知名鋼鐵企業「Elison Steel」創辦人，事業有成且熱心公益，自1985年以來，已累計向家鄉福建捐款逾2000萬元人民幣（約8332萬元新台幣），被家鄉民眾譽為「有情懷的慈善家」。郭從願亦活躍於菲律賓華人社團，曾擔任菲律賓中國商會創會會長等要職，於僑界享有盛名。

策劃「鋼鐵大王」郭從願綁架撕票案的26歲中國籍女子龔文麗已經在長灘島落網。（圖擷取自微博）

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