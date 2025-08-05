緩慢位移中! 沉寂萬年斷層出現甦醒跡象 加拿大育空潛藏強震危機

加拿大育空地區。（美聯社檔案照）

2025/08/05 18:42

〔編譯管淑平／綜合報導〕俄羅斯堪察加半島芮氏規模8.8強震，再度掀起對全球斷層活動的關注。美國《時代雜誌》報導，位於加拿大育空地區地層的一道長約1000公里的斷層，在沉寂1萬多年後，也開始出現甦醒跡象。

報導指出，若這份7月在《地球物理研究通訊》（Geophysical Research Letters）期刊發表的研究報告準確，那麼人口僅1600人的加國育空地區道森市（Dawson City），可能成為下一場強震震央。

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這條「廷提納斷層」（Tintina Fault）從育空地區往西北延伸到阿拉斯加，加國維多利亞大學、亞伯達大學合作的這份研究，利用高解析度影像和遙測資料，詳細調查鄰近道森市的130公里長斷層段。這段區域的地表特徵顯示出，在始於260萬年前的最近期地質年代「第四紀」（Quaternary Period）期間，發生過多次大型地震。

分析發現，廷提納斷層有一處累積位移量逾1000公尺，此為發生過一系列地震的明確跡象，根據該地層電腦模性推算，這些地震發生在260萬年前；另一處累積位移量75公尺，則可能在大約13萬2000年前發生過中等規模地震。

儘管最近1萬2000年，廷提納斷層並無跡象顯示發生過地震，但是這不表示沒有活動，研究團隊估算，這處斷層正以每年0.2到0.8公釐的速度緩慢位移，並且累積應變，經過1萬2000年累積的滑動數據達到約6公尺。研究報告通訊作者芬利（Theron Finley）指出，這股能量若突然釋放「我們研判未來在廷提納斷層發生的地震，可能超過芮氏規模7.5」。

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