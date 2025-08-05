驚見河中浮屍？ 美警打撈3小時竟是「情趣娃娃」

當地民眾誤認河中為屍體，警方動員無人機與潛水隊搜索。（圖擷取自美國土地管理局）

2025/08/05 22:04

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國愛達荷州（Idaho）警方近日展開一場耗時3小時的搜救行動，只為打撈一具被誤認為是屍體的物體，最終竟發現是一尊「等身矽膠情趣娃娃」，讓整起事件意外成為社群熱話。

根據《東愛達荷新聞網》報導，卡里布郡（Caribou County）警長梅比（Adam Mabey）表示，事發於當地時間上週四上午9點半左右，一名目擊者通報在索達泉（Soda Springs）布萊克富特河（Blackfoot River）中，發現疑似一具浮屍。

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警方隨即調派無人機沿河搜尋，並於中午12點半左右發現目標物後，由潛水小組進水打撈。未料打撈上岸後，才驚覺該物體其實是一尊仿真人形的矽膠情趣娃娃。

梅比指出，該娃娃泡水多時，外觀初看擬真度極高，才會引起誤會。目前無法確認該物品主人為何人、如何流入河中，若查明有人故意棄置，將依違反環境規定開罰亂丟垃圾罪名。

雖然此次動員投入錯誤目標，梅比仍強調警方執行程序無誤，他也笑說此事件在當地已掀起一波玩笑潮與網路熱議，原本希望這件事能悄悄落幕，但看來已成網路熱絡話題了。

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