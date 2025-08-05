澳洲國家衛星網路採購案選Kuiper棄星鏈 引發議論

澳洲國有「國家寬頻網路」為提供偏遠地區衛星網路服務，選擇與尚未經考驗的亞馬遜的Kuiper低軌衛星計畫合作，而非馬斯克已營運成熟的星鏈。（路透）

2025/08/05 18:59

〔中央社〕澳洲國有「國家寬頻網路」為繼續提供偏遠地區衛星網路服務，選擇與尚未經考驗的亞馬遜（Amazon）Kuiper（古柏）低軌衛星計畫合作，而非馬斯克已營運成熟的星鏈（Starlink）。

路透社報導，負責營運澳洲「國家寬頻網路」（National Broadband Network，NBN）的國家寬頻網路公司（NBN Co）與亞馬遜發布聯合聲明表示，明年起Kuiper的衛星將逐步取代定於2032年退役的2枚澳洲政府擁有的衛星。

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這份合約的目的，是讓澳洲國家寬頻網路的地面網絡覆蓋不到的約30萬個家庭與企業，也能享有高速的衛星網路服務。聲明並未揭露合約財務細節。

Kuiper是讓數千顆低軌衛星利用光學鏈路（optical link）相互連接，並與地面上的天線和其他連接點通訊。這筆交易意味營運規模大許多的星鏈錯失商機。

星鏈是美國科技業億萬富豪馬斯克（Elon Musk）的太空探索科技公司（SpaceX）旗下部門，自2019年上路以來已有8000枚低軌衛星，是目前世界最大衛星網路服務供應商。

業界數據顯示，星鏈在澳洲有25萬多名客戶。澳洲最大2家電信業者代銷星鏈家用碟型天線，一些澳洲政府單位如澳洲選舉委員會（Australian Electoral Commission）也與星鏈簽有合約。

反觀今年4月才啟用的Kuiper目前僅有78枚衛星。但據澳洲國家寬頻網路公司和亞馬遜的說法，Kuiper最終將有3200多枚衛星。

澳洲國家寬頻網路公司未說明選擇Kuiper的原因，僅表示這項決定遵循嚴謹的採購流程。其區域和遠距服務開發長威廉斯（Gavin Williams）說：「亞馬遜Kuiper的確尚未在澳洲或全球推出服務，但據報導他們將約150億美元（約新台幣4500億元）投入這項計畫。」

當威廉斯被問到，星鏈為馬斯克所有，是否影響這起採購決定，他僅回覆說，澳洲國家寬頻網路公司在符合監管與法律規範下提供關鍵基礎設施，而「在採購過程中，因此所需顧及的技術、營運及商業要求，都經過仔細考量及公開討論。」

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