中程核飛彈條約名存實亡 美考量協防台灣2019年已退出

俄羅斯試射飛彈。（美聯社檔案照）

2025/08/05 18:16

〔編譯管淑平／綜合報導〕俄羅斯外交部4日宣布，將不再遵守1987年簽署的《中程核飛彈條約》（I.N.F. Treaty），此舉可能使西方重新陷入冷戰式的軍備競賽。不過，美國已於2019年退出這項條約，當時退出的一個考量就是協防台灣。

俄國外交部聲明指出，由於美國準備在歐洲和亞洲部署中程飛彈，俄國不再受到該條約的約束，莫斯科「不再認為受到之前在中程核飛彈條約下採行的自我約束」之侷限。就在俄方宣布退出條約的3天前，美國總統川普才剛下令，針對俄羅斯部署兩艘核潛艦，回應俄國前總統、現任聯邦安全會議副主席梅德維傑夫（Dmitri Medvedev）的核武威脅。

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這項1987年美國與蘇聯簽署、1988年生效的中程核飛彈條約，禁止部署射程500到5500公里的陸基飛彈和巡弋飛彈，因此促成美蘇銷毀逾2600枚這類武器。不過，美國自2014年歐巴馬政府起，就指控俄國違反該條約，並且在川普第一任內，於2019年退出，五角大廈當時指控俄國，部署9M729巡弋飛彈違反該條約規定，但俄方否認。

《紐約時報》4日報導，美國當年宣布退出條約時認為，基本上一直是華府片面遵守該條約，此外，五角大廈當時已對此條約的限制漸感不安，因為相關限制，意味著美國無法在亞洲部署中程飛彈，在中國持續擴張長程武器軍力之際，部署這類飛彈攸關保衛台灣。

紐時去年一份報導指出，美國政府退出該條約，或許反而有益台灣，因為五角大廈認為，應仰賴輕型、高機動性的武器，而非使用155毫米榴彈砲和坦克等重型武器，部署更小型飛彈打擊中國護衛艦、驅逐艦和兩棲登陸艦，已足以嚇阻中國，防衛台灣。包括現已部署在菲律賓的「泰風」（Typhon）系統，便是在美方退出該條約後，才得以部署。

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