韓學生瘋背貸款、借錢只為出國旅遊 網勸：回國夢就碎了

畢業生應該先拓展視野，還是直接投入職場？引起韓國網友熱議。示意圖。（美聯社）

2025/08/05 19:33

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕畢業後先工作還是先充實自己？南韓一名即將畢業的大學生陷入兩難，自認若畢業就立刻投入職場，恐怕之後就沒有長假旅遊的機會，便思考是否該「借錢出國拓展視野」。不過他也苦惱著，自己已背負的學貸是否能承受額外的負擔，於是好奇發文詢問。貼文曝光後，立刻掀起正反兩派網友熱議。

根據綜合韓媒報導，近日一名大學快畢業的A網友在論壇問，「畢業可以貸款去旅行嗎？」他透露，自己在唸大學期間全靠學貸支撐學費，如今一畢業就得開始還款，每月負擔不小。雖然手邊幾乎沒有存款，但他仍動念想辦旅遊貸款或找人借錢，來安排一趟夢想中的歐洲行來拓展視野。

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A網友坦言，學生時期忙於準備各種考試，幾乎沒時間打工存錢，如今畢業在即，便萌生出國旅行的念頭，「真的很想趁這段空檔出去看看世界」。不過他的想法遭到父母強烈反對，認為他早已背負上千萬韓元（約數十萬元台幣）的學貸，如今又想申請貸款旅遊，無疑是讓財務壓力雪上加霜。

網友A對此也十分失望，認為若錯過這個時間點，未來進入職場後將難以請到長假，他也感嘆說，「錢可以慢慢存，但青春不會重來，等到三、四十歲再出國，感受恐怕也不一樣了，旅行不只是花錢，也是拓展視野，對未來就業或許也有幫助」。

貼文曝光後，引起兩派網友熱議，「努力找工作還債不是更好嗎？如果負債累累還虛榮心強，以後的日子會更難過」、「只有有錢的人才有照片和回憶。 你現在應該找份工作來還債，為未來努力」、「貸款去歐洲只會留下遺憾」、「青春是金錢買不到的」、「找到工作後長期旅行其實更難，所以就當是提前用（未來的）工資去享受吧」。

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