期限到今天！「北韓遺體」飄岸無人認領 南韓擬代火化

南韓6月下旬在海邊發現的北韓人民遺體，原先會透過板門店移交，但北韓至今尚未作出回應。（法新社）

2025/08/05 20:20

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕6月下旬，南韓仁川市的席毛島海岸，發現了1具疑似北韓人民的遺體。南韓統一部今（5）日表示，北韓今日之前若未提出接收意願，南韓將按照「無主遺體」的程序，進行火化處理。

韓媒《韓聯社》報導，統一部上個（7）月底，曾透過「板門店熱線」向北韓表示，「預計在今日下午3點，透過板門店移交1具北韓男性人民的遺體。」並請北韓回覆相關立場，但到目前仍未收到任何回應。

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據報導，這具遺體是在6月21日，於仁川市江華郡的席毛島海岸被發現，但北韓如果沒有提出接收意願，遺體預計最快將在明（6）日，進行DNA檢測及火化。去（2024）年，南韓政府修訂了《北韓居民遺體處置規定》，允許相關人員對北韓人民的遺體，進行DNA檢測，以方便確認親屬關係。

自2010年以來，南韓共發現29具北韓人民的遺體，其中2017年2具、2019年1具、2022年1具、2023年2具，有6具遺體未被北韓政府接收，而北韓政府最後1次接收遺體，是在2019年11月。

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