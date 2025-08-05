洪水淹家門！印度警察超chill撒花瓣祭祀：祂親自來祝福我

印度一名警察把洪水視為「恩賜」，在淹水的自家門口外灑花瓣和倒牛奶以表對恆河之神的敬意。（圖擷取自Instagram/@si_chandradeep_nishad）

2025/08/05 18:48

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印度北方邦近日因暴雨造成恆河與亞穆納河暴漲，洪水侵襲導致大片土泡在水中。然而，一名警察的獨特行為卻意外在網路上引起熱議，這名警察不但沒有對水患產生恐慌，還將洪水視為神明的賜福，在淹水的家門前撒花瓣及倒牛奶，以表對恆河的敬畏。

綜合印媒報導，影片拍攝地點為在重災區之一的普拉亞格拉吉（Prayagraj）。畫面中一名警官站在家門口的積水中，雙腳赤裸、褲管捲起，手持牛奶與花瓣倒在水中，虔誠地供奉「恆河女神」（Mother Ganga）。並在Instagram上寫道：「今天上班前，母親恆河親自來到我家門口，接受我的敬拜。恆河萬歲！」

請繼續往下閱讀...

這部影片在網上瘋傳，引起了兩極反應。部分民眾敬佩該名警察抱持著對洪災與宗教信仰積極正向的態度，但也有人質疑，他的行為可能淡化了洪災的嚴重性，轉移公眾對災情的關注。也有人藉此批評政府的防洪措施不足。

據印度媒體報導，印度連日暴雨導致恆河與亞穆納河超過警戒水位，普拉亞格拉吉已有超過61個行政區受災，當局目前已撤離339戶家庭、約1400人，其中約4000人安置在14座臨時搭建的救災營地中，救援和賑災工作仍在持續。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法