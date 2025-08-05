馬斯克重啟Vine！AI版短影音宣戰 TikTok、IG Reels

馬斯克宣布將重啟Vine平台，引爆老用戶與創作者熱情期待。（美聯社）

2025/08/05 18:27

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國科技富豪馬斯克（Elon Musk）宣布，旗下社群平台X（原Twitter）將重啟短影音平台Vine，不過這次將融入AI技術，讓使用者透過文字描述生成影片，意圖對抗TikTok和Instagram Reels等熱門影音平台。

根據《紐約郵報》報導，馬斯克透露X團隊近日意外找回了Vine的完整影片資料庫，目前正著手恢復用戶存取權限。馬斯克在X上發文表示：「我們最近找到了Vine的影片存檔（原以為已刪除），正努力讓用戶能重新上傳這些影片」。

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這次重啟計畫最關鍵的創新是引入名為「Grok Imagine」的AI文生影技術，用戶只需輸入簡單語句，就能生成六秒短影音，例如「一隻貓在時代廣場跳霹靂舞」或「麥當勞裡上演莎士比亞悲劇」，系統便會自動產出搭配音效的創意影片。這項技術整合於X內建的聊天機器人中，初期測試顯示生成速度快、內容富娛樂性，被視為極有潛力的短影音工具。

Grok Imagine的測試版本，目前已吸引創作者和舊Vine粉絲熱烈關注。馬斯克相關貼文迅速累積數千萬次觀看，甚至帶動與Vine相關的迷因幣（meme coin）炒作熱潮，顯示市場對這項復活計畫高度期待。

分析指出，這是馬斯克強化X平台影音功能、全方位對抗TikTok和Instagram Reels 的最新動作。Vine原本以六秒創意短片風靡全球，培養出許多網紅與創作者，但因無法獲利、競爭不力於2017年被Twitter關閉。如今結合AI，將降低影片創作門檻，使更多人能輕鬆生成有趣內容，可能成為Vine捲土重來的最大關鍵。

這一舉措也與馬斯克試圖將X打造成「全能平台」的宏大構想相符。自他收購Twitter以來，已陸續加入直播、支付、長文發布等功能，如今又瞄準影音市場，試圖整合所有社群媒體型態，打造下一代網路生態系。

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