川普「復仇」來了！美司法部出手 要查歐巴馬官員「通俄門」真相

美國前總統歐巴馬出席2025年1月20日的總統就職典禮。美國司法部已下令，將針對其政府官員在2016年大選期間的情報作為，展開大陪審團調查。（路透）

2025/08/05 17:26

〔編譯陳成良／綜合報導〕一名知情人士4日透露，美國司法部長邦迪（Pam Bondi）已下令聯邦檢察官，啟動一項大陪審團調查，旨在審查民主黨籍前總統歐巴馬政府的官員，是否在2016年大選期間捏造了關於俄羅斯干預的情報。

路透報導，這項行動源於國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）的指控。她聲稱美國情報界遭到「武器化」，並威脅要將歐巴馬政府官員移交司法部起訴。共和黨籍現任總統川普隨即抓住了加巴德的言論大做文章。

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川普上月在未提供證據的情況下，指控歐巴馬犯下叛國罪，稱其領導了一場旨在將他與俄羅斯錯誤連結、以破壞其2016年選戰的陰謀。川普在他的社群平台「真相社群」（Truth Social）上寫道：「真相終將勝出。這是個好消息。」

對此，歐巴馬的發言人曾駁斥川普的說法，稱「這些離奇的指控很荒謬，是一種拙劣的轉移焦點手段。」

司法部上月底已宣布成立一個專案小組，以評估加巴德的指控。福斯新聞（Fox News）率先報導，邦迪已親自下令一位聯邦檢察官啟動法律程序，預計將向大陪審團提交證據。若司法部決定提出刑事訴訟，大陪審團將可考慮是否發布起訴書。

回顧2017年1月，美國情報界曾發布一份評估報告，結論是俄羅斯透過社群媒體、駭客攻擊與網路機器人等手段，試圖破壞前國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）的選情並抬高川普。但該評估也指出，這些行動的實際影響可能有限，且沒有證據顯示莫斯科的干預改變了選舉結果。俄羅斯方面則始終否認曾試圖干預美國大選。

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