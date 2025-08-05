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    首名中國人遭澳洲控外來干預罪 澳外長：絕不容外國政府滲透

    澳洲國旗和中國五星旗。（路透檔案照）

    澳洲國旗和中國五星旗。（路透檔案照）

    2025/08/05 17:18

    〔編譯管淑平／綜合報導〕澳洲警方4日依「反外國干預法」，逮捕並起訴一名中國女子涉嫌受中國公安指派，暗中監視澳洲一佛教團體活動。澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）5日強調，澳洲不會容許任何外國政府在澳洲進行騷擾、恐嚇或監控活動。

    《路透》5日報導，黃英賢5日在一連串媒體訪問中表示，澳洲絕不容許外國勢力在本土騷擾、恐嚇或監視澳洲民眾，「澳洲有強而有力的架構，遏止外國干預我國民主」。《澳洲廣播公司》（ABC）引述國內情報機構「澳洲安全情報組織」（ASIO）總監勃吉斯（Mike Burgess）說法，此案所指控的外國干預活動，「駭人聽聞地攻擊澳洲價值、自由和主權」。

    這名遭起訴的中國籍女子定居坎培拉，擁有澳洲永久居留權，2日在家中被捕，4日出庭被拒絕交保。澳洲警方指她受中國一省級公安局指派，暗中蒐集澳洲佛教組織「觀世音菩薩心靈法門」（Guan Yin Citta Dharma Door）坎培拉分會的活動情況。法庭文件顯示，該名女子的丈夫是中國公安部門一名副隊長，她在警方搜查其住處後，數度造訪中國駐坎培拉領事館。澳洲聯邦警局助理局長努特（Stephen Nutt）指出，該名女子的行動意在支持中國的情報目的。

    這是澳洲2018年通過《反外國干預法》以來，第三起依此法起訴的案例，也是首度針對中國籍人士。依法，一旦罪成，最高可處15年有期徒刑。法院禁止媒體公布被告姓名。中國外交部發言人回應此案，表示「不了解具體情況」，但是會密切關注事件發展，並「維護本國公民合法權益」。

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