涉嫌為中國從事間諜活動 德國議員前助理受審

德國另類選擇黨歐洲議會議員克拉前助理「Jian G.」，據稱自2002年後一直為中國情報部門工作。圖為克拉。（法新社）

2025/08/05 15:06

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕德國德勒斯登（Dresden）法院將於今（5）日開庭審理2名涉嫌為中國提供間諜服務的嫌疑人，其中1人曾擔任極右翼議員克拉（Maximilian Krah）助理。

根據《法新社》報導，已有德國國籍的「Jian G.」據稱自2002年後一直為中國情報部門工作，其中包括在2019年至2024年期間擔任德國另類選擇黨（AfD）歐洲議會議員克拉助理。

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「Jian G.」被德勒斯登檢察官指控利用職務之便，洩露有關歐洲議會辯論和決議訊息，以及一些高度敏感文件。

「Jian G.」也涉嫌收集德國另類選擇黨主要政治人物情報，並監視在德國的中國異議人士。

第二名被告「Yaqi X.」就職於一家為萊比錫機場提供物流服務的公司，並被指控幫助「Jian G.」獲取航班和乘客資訊。

「Yaqi X.」提供的資訊主要涉及運輸國防裝備的航班，以及「與萊茵金屬公司有關人員」。該公司參與製造豹式坦克，並使用萊比錫機場進行貨運飛行。

這場審判預計將持續到9月底。

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