以色列擴大軍事行動 傳納坦雅胡有意「全面征服加薩」

以色列總理納坦雅胡傾向於擴大軍事行動，據傳他在私人談話中說出「征服加薩地區」構想，5日有可能呼籲內閣會議支持「全面征服加薩」。（路透）

2025/08/05 08:36

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列政府與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）針對加薩人質和停火協議談判陷入僵局，以色列媒體報導指出，總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）傾向於擴大軍事行動，據傳納坦雅胡在私人談話中說出「征服加薩地區」一詞，5日有可能呼籲內閣會議支持「全面征服加薩」。

綜合外媒報導，多名以色列官員表示，納坦雅胡在私人談話中說出「征服加薩地區」一詞，用於描述他對於擴大加薩軍事行動的構想。有官員坦言，「我們將全面佔領加薩走廊」。

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由於以色列國防軍（IDF）總參謀長薩米（Eyal Zamir）中將曾反對佔領加薩，該官員表示：「即便在人質可能被關押的地區，以色列也會採取軍事行動，如果總參謀長不同意此決定，那他就應該辭職。」

納坦雅胡4日表示，他將於本週召集安全內閣會議，討論如何指示軍隊實現其在加薩的戰爭目標。納坦雅胡在例行會議中表示：「我們必須繼續團結一致、共同戰鬥，實現我們所有的戰爭目標，包括擊敗敵人、釋放我們的人質、以及保證加薩不再對以色列構成威脅。」據了解，內閣會議將在5日開會做出決定。

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