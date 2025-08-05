巴西政壇地震！扯上川普貿易戰 前總統波索納洛被軟禁

美國總統川普與被視為「巴西川普」的前總統波索納洛私交甚篤。圖為2019年兩人於白宮會晤時，波索納洛贈送印有川普姓氏的巴西國家隊球衣。（美聯社資料照）

2025/08/05 07:07

〔編譯陳成良／綜合報導〕巴西最高法院4日下令，對該國前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）實施軟禁。他正因涉嫌策劃政變以在2022年敗選後繼續掌權而受審，此案因與美國川普政府的貿易戰掛鉤，正緊緊抓住這個南美國家的神經。

美聯社報導，負責審理此案的最高法院法官德莫賴斯（Alexandre de Moraes）在其裁決中指出，現年70歲的波索納洛違反了先前施加的預防性措施，透過他三位議員兒子的社群媒體頻道發布內容。3日，波索納洛便藉由其子、參議員弗拉維奧・波索納洛（Flávio Bolsonaro）的手機，向里約熱內盧的支持者發表談話。

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這起審判因美國總統川普的介入而備受關注。川普將對巴西進口商品徵收50%關稅的措施，與其盟友波索納洛的司法處境直接掛鉤，並稱該審判是一場「獵巫」（witch hunt），引發了包括現任總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）在內的巴西各界領袖的民族主義反彈。

在軟禁令發布後，一名巴西聯邦警察向媒體透露，聯邦探員已抵達波索納洛位於首都巴西利亞的住所，以執行沒收手機的命令。波索納洛預計將在首都巴西利亞接受軟禁，不得旅行。

檢方指控波索納洛領導一個犯罪組織，密謀推翻選舉結果，計畫甚至包括在他2022年以微弱差距連任失敗後，殺害魯拉與法官。德莫賴斯在裁決中補充道，波索納洛散布的訊息「帶有明確鼓勵和煽動攻擊最高法院的內容，並公然支持外國干預巴西司法」。

上週，美國財政部以涉嫌壓制言論自由為由，宣布對法官德莫賴斯實施制裁。

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