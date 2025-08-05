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    首頁　>　國際

    川普批印度購俄油要調高關稅　新德里當局：不合理

    2025/08/05 05:03

    〔中央社〕印度外交部今天表示，美國和歐盟因為新德里當局購買俄羅斯石油而「針對」印度，但這些舉動「不合理」，印度會維護自身利益。

    美國總統川普（Donald Trump）因新德里當局向俄羅斯採購石油而矢言要調高對印度的關稅，印度外交部發言人賈斯瓦（Randhir Jaiswal）則發布聲明指出：「針對印度的行為是不公正且不合理。」

    聲明寫道：「就跟任何主要經濟體一樣，印度會採取一切必要措施，維護國家利益和經濟安全。」

    法新社報導，印度外交部聲明沒有透露關於這些措施的更多細節。

    俄羅斯侵略烏克蘭，讓俄國失去歐洲傳統買家，之後印度成為俄油的主要購買國，為莫斯科當局提供急需的出口市場。

    但印度今天辯稱，自身「開始從俄羅斯進口是因為戰事爆發後，傳統的供應被轉移到歐洲」。

    印度也聲稱，華府當時「積極鼓勵印度進口此類油品，以加強全球能源市場的穩定」。

    印度還表示，歐盟和美國跟莫斯科當局的貿易是雙重標準。

    賈斯瓦說：「揭露的真相是，正是那些批評印度的國家，放任自身與俄羅斯進行貿易。」

    聲明提到：「歐洲與俄羅斯的貿易不僅涵蓋能源，還有肥料、礦產品、化學品、鋼鐵以及機械和運輸設備。美國方面而言，繼續從俄羅斯進口六氟化鈾用於核能產業，進口鈀用於電動車業，還有肥料及化學品。」

    川普今天稍早在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文稱，印度正「大量購買俄羅斯石油」，並出售以獲取「巨額利潤」。

    川普還寫道：「有鑑於此，我將大幅提高印度要對美國支付的關稅。」但他沒有透露具體的關稅稅率。

    美國目前對印度商品課徵的10%關稅，預計於8月7日調升至25%。

    歐盟和英國上個月試圖透過大幅調降俄羅斯石油出口價格上限，以對俄國經濟施加更多壓力，來迫使停止侵略烏克蘭。1140805

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