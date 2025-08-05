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    去美國好貴 商務觀光簽證恐需繳納最高45萬保證金

    美國國務院提議要求商務與觀光簽證申請人，繳納最高1萬5000美元（近台幣45萬元）的保證金，才能入境美國。（法新社檔案照）

    美國國務院提議要求商務與觀光簽證申請人，繳納最高1萬5000美元（近台幣45萬元）的保證金，才能入境美國。（法新社檔案照）

    2025/08/05 06:05

    〔國際新聞中心／綜合報導〕美國國務院正提議要求商務與觀光簽證申請人，繳納最高1萬5000美元（近45萬台幣）的保證金，才能入境美國，此舉可能使許多人無法負擔簽證程序的費用。

    美聯社4日報導，根據5日將刊登於「聯邦公報」（Federal Register）的公告，國務院將啟動一項為期12個月的先導計畫，規定來自簽證逾期率高且內部文件安全控管不足的國家的申請人，在申請簽證時，必須繳納5000美元、1萬美元或1萬5000美元的保證金。

    這項提案出爐的時機，正值川普政府限縮簽證申請要求之際。國務院上週宣布，許多簽證續簽申請人將必須接受額外面談，而過去並無此要求。此外，國務院還提議，簽證「多元移民簽證抽籤計畫」（Visa Diversity Lottery program）申請人，必須持有其母國的有效護照。

    根據4日刊登於聯邦公報網站的保證金通知預覽，該先導計畫將於正式公告15天內生效，並指出此舉是為了確保美國政府在訪客未遵守簽證條款時，不需承擔財務責任。

    公告指出，「申請臨時商務或觀光簽證的外國人，若其國籍屬於國務院認定的高簽證逾期率國家，或其國家在篩檢與審核資訊上被視為不足，或該國提供投資入籍制度，且該外國人透過無居住要求的方式取得國籍，可能被納入該先導計畫。」

    公告還說，受影響國家將於計畫生效後公布，且保證金可視個別申請人情況予以豁免。

    該保證金要求將不適用於免簽證計畫（Visa Waiver Program）國家的公民。免簽證計畫允許特定國家公民以商務或觀光目的入境，停留最長90天。目前參與該計畫的42個國家多半位於歐洲，其餘分布於亞洲、中東等地，台灣也包含在內。

    過去曾有人提議簽證保證金制度，但從未實施。國務院以往一貫反對這類要求，理由是繳納及退還保證金過程繁瑣，並可能引發民眾誤解。

    然而，國務院指出，過去的觀點「並無任何近期案例或證據支持，因為近期並未普遍要求簽證保證金。」

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