南韓外長：與美日合作遏制中國威脅 駐韓美軍不會縮編

〔國際新聞中心/綜合報導〕南韓新任外交部長趙顯在接受美國媒體訪問時指出,中國在東北亞地區給周邊國家帶來「一些困擾」,南韓政府的立場是與北京維持良好關係,同時與美國、日本合作,遏制中國威脅國際秩序。

趙顯7月31日在美國會晤國務卿魯比歐。美國國務院在會後發布的新聞稿表示,雙方一致強調美韓聯盟堅不可摧,將繼續支援強化聯盟的共同目標,其中包括強大的聯合防禦態勢,以及繼續向南韓提供延伸嚇阻。雙方也再次重申台海和平穩定對於國際社會的安全與繁榮不可或缺。

華盛頓郵報3日刊出趙顯專訪全文。趙顯在訪談中表示,中國正在東北亞地區給周邊國家帶來一些困擾(China becoming somewhat problematic with its neighbors),「我們目睹了中國在南海和黃海的作為」,「中國在經濟上發展迅速,已成為南韓的競爭對手,我們對中國的崛起和挑戰保持警惕。」

南韓「朝鮮日報」報導,在此之前,中國無視常設仲裁法院(PCA)在2016年的裁決,主張對大部分南海擁有主權,與周邊國家摩擦不斷,還在南韓西海(黃海)擅自設置結構物,與首爾也發生摩擦。

趙顯表示,他想向中國傳遞以下訊息:「我們希望維持良好的關係,也希望看到中國不僅在雙邊關係,在地區待解議題上,也能夠表現出遵守國際法的姿態。」他還表示,「在這方面我們將與日本合作」,「因為單純阻止中國的嘗試,效果不如預期。」

針對南韓和美國之間就駐韓美軍展開哪些討論,趙顯表示,「我們雖然正在與美國協商,但不擔心駐韓美軍問題。」「我們認為,駐韓美軍會像現在一樣保留,角色也和現在一樣(We believe that they will remain as such and their role will remain as of today)。」

至於縮減駐韓美軍對韓美關係的影響,趙顯表示,雖然這是假設性的提問,「但我認為這種事不會發生」,「此次我拜會幾位美國參議員,他們都向我保證不會發生那種事。」

在被問到盟國是否對美國總統川普的關稅談判方式感到壓力時,趙顯表示,美國的目的是修正貿易不平衡,並非特別針對南韓,「我們可以在減少(對美)貿易順差的同時,在製造業領域繼續領先。」

趙顯強調,因為東北亞面臨的地緣政治挑戰,不僅對南韓,對美國也同樣至關重要。

對於趙顯前述發言,韓聯社報導,中國駐韓大使館4日發表聲明,強調中國與周邊國家保持良好關係,絕大多數國家也將加強與中方的友好合作,做為外交優先方向。自南韓新政府成立以來,中韓雙方積極互動,致力於將中韓戰略合作夥伴關係提升至更高水準。

