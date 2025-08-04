再加關稅？川普批印度：轉賣俄原油牟取暴利

川普在對印度課徵25%關稅後，再度發文抨擊印度採購俄國原油。（路透檔案照）

2025/08/04 23:52

〔編譯魏國金／台北報導〕美國與印度之間的裂痕加劇，美國總統川普4日在「真實社群」平台上抨擊印度，不僅購買大量的俄羅斯原油，而且還將多數採購的原油在公開市場上銷售，因此「我將大幅提高印度向美國支付的關稅」。上月底川普已宣佈對印度課徵25%對等關稅。

川普發文說，「印度不僅採購大量的俄羅斯原油，而且還將大部分採購的原油在公開市場上出售，以牟取暴利。他們不在乎有多少人在烏克蘭被俄國的戰爭機器屠殺。因為如此，我將大幅提高印度向美國支付的關稅」。

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前一天白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）在福斯新聞（Fox News）節目上表示，「川普總統已非常明確地表示，印度繼續透過購買俄羅斯石油來資助這場戰爭，是不可接受的行為」。他補充，「人們會震驚地發現，印度在購買俄羅斯石油方面，基本上已與中國不相上下。這是一個驚人的事實」。

上月底，川普在「真實社群」發文說，印度雖是美國盟友，但印度的關稅是全球最高之一，且其非貨幣貿易壁壘是最嚴格、可憎的，因此美國與印度的貿易往來相對較少。此外，印度絕大部分的軍備向俄羅斯採購，而在人人都希望俄羅斯停止對烏克蘭的殺戮行動之際，印度與中國是俄國能源最大買家，「所有這些事情都不好，因此印度將支付25％關稅，外加對上述作為的懲罰，從8月1日開始」，他並沒有說明所謂的外加懲罰是什麼。

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