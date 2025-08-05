為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    網紅稱「做善事」...竟把吃剩雞骨「施捨」流浪漢 遭網灌爆撻伐！

    馬來西亞一名網紅宣稱要「做善事」，沒想到竟是把自己吃剩的雞骨頭「施捨」給露宿街頭的街友，影片曝光後引來大批網友撻伐。（圖翻攝IG）

    馬來西亞一名網紅宣稱要「做善事」，沒想到竟是把自己吃剩的雞骨頭「施捨」給露宿街頭的街友，影片曝光後引來大批網友撻伐。（圖翻攝IG）

    2025/08/05 01:11

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞一名網紅近日在社群上傳一支影片，宣稱要「做善事」，沒想到竟是把自己吃剩的雞骨頭「施捨」給露宿街頭的街友，影片曝光後引來大批網友撻伐，嚇得該名網友趕緊下架影片並道歉。

    根據大馬《中國報》報導，在IG擁有超過3萬名粉絲的華裔小網紅「榴槤」，近日上傳一支短影片，可以看到他和2名友人到當地一家肯德基，宣稱他們要「做善事」，接著點了炸雞爽嗑，邊吃邊露出滿足的表情。吃完之後，「榴槤」手拿著吃剩的雞骨頭，對著鏡頭表示「這個骨頭很浪費耶，不可以浪費食物，我們決定把這個骨頭捐給需要的人」。

    接著3人將雞骨頭包裝起來，一邊用充滿戲謔地語氣說「加菜、加菜」。之後鏡頭切到戶外，他們遇到一名正躺在路邊的街友，「現在我們找到一位乞丐，我們要去給他吃美味的雞骨頭」。而該名街友接過他們「施捨的食物」後，起初露出感激的表情，可當打開包裝，看到內容物後街友隨即傻眼地看向3人，「榴槤」還對街友比了讚。

    這段影片曝光後果然讓「榴槤」爆紅，但迎來的全是撻伐聲浪，大批網友灌爆「榴槤」的社群，痛批他們為了流量羞辱街友。「榴槤」隨後下架爭議影片，並發布道歉影片，宣稱事前已經有跟該名街友溝通拍攝，他們只是為了做效果，沒有想到會引發這麼大的風波。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播