網紅稱「做善事」...竟把吃剩雞骨「施捨」流浪漢 遭網灌爆撻伐！

馬來西亞一名網紅宣稱要「做善事」，沒想到竟是把自己吃剩的雞骨頭「施捨」給露宿街頭的街友，影片曝光後引來大批網友撻伐。（圖翻攝IG）

2025/08/05 01:11

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞一名網紅近日在社群上傳一支影片，宣稱要「做善事」，沒想到竟是把自己吃剩的雞骨頭「施捨」給露宿街頭的街友，影片曝光後引來大批網友撻伐，嚇得該名網友趕緊下架影片並道歉。

根據大馬《中國報》報導，在IG擁有超過3萬名粉絲的華裔小網紅「榴槤」，近日上傳一支短影片，可以看到他和2名友人到當地一家肯德基，宣稱他們要「做善事」，接著點了炸雞爽嗑，邊吃邊露出滿足的表情。吃完之後，「榴槤」手拿著吃剩的雞骨頭，對著鏡頭表示「這個骨頭很浪費耶，不可以浪費食物，我們決定把這個骨頭捐給需要的人」。

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接著3人將雞骨頭包裝起來，一邊用充滿戲謔地語氣說「加菜、加菜」。之後鏡頭切到戶外，他們遇到一名正躺在路邊的街友，「現在我們找到一位乞丐，我們要去給他吃美味的雞骨頭」。而該名街友接過他們「施捨的食物」後，起初露出感激的表情，可當打開包裝，看到內容物後街友隨即傻眼地看向3人，「榴槤」還對街友比了讚。

這段影片曝光後果然讓「榴槤」爆紅，但迎來的全是撻伐聲浪，大批網友灌爆「榴槤」的社群，痛批他們為了流量羞辱街友。「榴槤」隨後下架爭議影片，並發布道歉影片，宣稱事前已經有跟該名街友溝通拍攝，他們只是為了做效果，沒有想到會引發這麼大的風波。

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