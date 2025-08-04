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    驚悚影片曝！俄國龍捲風把船捲上天 重摔落地險砸民眾

    俄羅斯南方的海灘附近出現龍捲風，船隻被捲到空中，驚悚畫面曝。（擷取自X）

    俄羅斯南方的海灘附近出現龍捲風，船隻被捲到空中，驚悚畫面曝。（擷取自X）

    2025/08/04 22:42

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯近期自然災害頻傳，該國南方克拉斯諾達爾（Krasnodar）地區今日颳起強烈龍捲風，一艘船被捲到半空中後摔落，險些砸傷下方民眾，驚悚畫面在網路上瘋傳。

    綜合外媒報導，從網傳影片中可見，一艘原本停靠在岸邊的船隻被突如其來的龍捲風捲到半空中，碎片四處飛散，民眾驚聲尖叫四處逃跑，最後船身重重摔落在一處屋頂上，場面十分驚悚。

    俄國近期自然災害頻傳，堪察加半島外海規模8.8強震不僅引發海嘯，後續更有休眠數百年的火山突然爆發；同時，克拉斯諾達爾地區遭豪雨襲擊，引發洪災，導致數十房屋受損，多人失蹤。

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