中國女為北京監視佛教團體 犯澳洲「外國干預罪」最重判15年

澳洲聯邦警察指控1名中國女子秘密收集佛教協會「心靈法門」坎培拉分會的訊息，涉犯外國干預罪。圖為澳洲聯邦警察局反恐暨特別調查署副署長諾特。（美聯社）

2025/08/04 20:40

〔編譯盧永山／綜合報導〕《澳洲廣播公司》（ABC）報導，澳洲聯邦警察指控1名女子涉外國干預罪，這是2018年澳洲實施「反外國干預法」以來第三例。這名女子是中國公民，擁有澳洲永久居民身分，4日在澳洲首都坎培拉地方法院出庭，她被指控秘密收集有關佛教協會「心靈法門」（Guan Yin Citta Dharma Door）坎培拉分會的訊息。此案將於9月1日再次開庭。

澳洲聯邦警察表示，這是首次援引相關法律對涉嫌干預社區的行為提出指控。隸屬於大乘佛教的「心靈法門」團體在中國已被取締，其澳洲籍領導人2017年被禁止進入中國，但在澳洲，人們可以自由信奉該宗教。

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澳洲聯邦警察指控這名女子自2022年以來，一直以秘密或詐騙行為收集有關「心靈法門」的訊息。這名女子還被指控指派同夥，幫助她代表中國或與中合作收集訊息，以支持中國的情報活動。她面臨聯邦刑事指控外國干預罪，最高可判處15年監禁。

一名線人告訴法庭，他們認為這名女子曾透過一款加密應用程式（App）接收來自中國公安局一個辦公室交辦的任務。該App是上週澳洲聯邦警方突襲這名女子住處時在其手機發現，該女子曾從總部位於中國的金融機構收取資金，並且「財力雄厚」。

由於法院頒布臨時禁制令，這名女子的姓名無法公布。她的律師馬希爾（James Maher）先前主張，公開身分可能會使她成為批評北京當局人士報復的目標，因此法院批准了這項臨時禁制令。

馬希爾還說，由於法律推定該女子應該被釋放，並且她在澳洲首都擁有強大的商業關係，因此應該准予保釋。該女子的1名夥伴還向法院提出了5萬澳元（約97萬台幣）的擔保金。

首席法官沃克（Lorraine Walker）拒絕讓這名女子交保，並同意聯邦檢察官的觀點，認為該女子可能有潛逃風險，以及干擾數位證據或證人。澳洲聯邦警方表示，這名女子手機上的App可以被遠距離取用，並擔心證據可能在調查期間被銷毀或竄改。沃克指出，這意味著如果可以進行遠距離通信，那麼通信也可以繼續。

檢方說，這名女子還招募1人來協助她滲透「心靈法門」。澳洲聯邦警方指出，這名女子自2007年前往澳洲留學以來，定期前往中國，但自開始收集「心靈法門」的訊息後，訪問次數變得更加頻繁，時間也更長。

檢方表示，這名女子的丈夫據信在中國，擔任某省公安部副隊長。在其住所被突擊搜查後的幾天內，這名女子還前往坎培拉的中國領事館，顯示她在那裡有人脈。

沃克說，中國領事館能夠在短時間內提供緊急旅行證件，這個細節至關重要。警方認為，如果這名女子確實試圖從澳洲潛逃，他們將需要72小時才能收到澳洲監控系統的通知。

沃克法官指出，由於澳中兩國之間沒有任何雙邊引渡條約，如果這名女子成功從澳洲潛逃，將會產生嚴重後果。澳洲司法部提交給法院的信函也強調了這個風險，信函說這名女子因為被控遭中國指使，可能使北京當局拒絕任何引渡請求。

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