投資美國、買美債是「搬空台灣」？ 她戳破傅崐萁之流誤導話術

傅崐萁稱投資美國、買美債是「搬空台灣」。（資料照）

2025/08/04 22:34

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國1日宣布台灣對等關稅稅率為20％，國民黨立院黨團總召傅崐萁隔天跳出來批評賴政府「搬空台灣35兆」、「掏空三代台灣人的努力」，企圖製造恐慌。對此，財經網紅胡采蘋戳破傅崐萁之流誤導話術，直言「投資」和「送錢」是兩碼子事，若聽信誤導，那三代台灣人的努力才真的是付之一炬！

在台灣關稅數字尚未出爐前，有消息傳台灣提出投資美國4000億美元（約新台幣12兆），以換取跟日韓一樣的15%「最佳稅率」，當時傅崐萁等人就急著痛罵政府，稱我國外匯存底9成買美債，約18兆台幣，加上12兆加碼投資，形同有30兆全被美國「搬走」，毀掉76年來台灣三代人辛苦打下的根基。

請繼續往下閱讀...

上週五20％這個數字出爐，總統賴清德強調只是暫時性，協商仍在繼續進行，談判內容及相關細節都還沒有定論，團隊全力爭取更低稅率，但藍白還是不斷唱衰批評，傅崐萁2日又跳出來斥責賴政府「搬空台灣35兆（加上台積電對美投資）」，馬上就有不少專家學者怒批傅崐萁造謠、邏輯錯亂。

而胡采蘋今天（4日）在臉書發文，提到南韓總統府政策企畫市長金容範昨天（3日）說明韓國承諾投資美國3500億美元（約新台幣10.4兆）的事。金容範強調，該金額並非直接投資，而是一種「擔保貸款」，會由韓國進出口銀行、韓國貿易保險公司貸款給韓國企業，讓韓國公司在美國的投資案中使用，而且不是漫無目的的貸款，必須在商業上有可行性。

金容範指出，南韓真正投資美國的股權投資比例，將小於5%，只在具有商業可行性、投資美國本土的案子上使用，這跟日本與美關稅談判時說要投資美國5500億美元（約新台幣16.4兆）的承諾類似，日本官員也說實際投入股權的資金只會有1%至2%。3500億美元中，南韓承諾在「美國造船業再度偉大」計畫投入1500億美元貸款，其餘200億美元投入美國國內半導體、電池、核能等計畫，當然美方的提案南韓不會照單全收，會評估商業可行性，若投資成功，可以繼續投資第二輪、第三輪。

摘要完金容範的解釋後，胡采蘋表示，「這就是美國的『反向一帶一路』計畫吧！習近平的一帶一路就是中國金融機構貸款給各國，讓各國各自去蓋機場蓋港口。但川普就是讓各國企業去美國投資，投資的計畫如果需要用錢，就由韓國、日本的國家金融機構去貸款（事實上好的投資計劃美國金融機構也會搶著貸款或入股的）。貸款可以生利息，債權還是我們的，（以日韓為例）日本真正投資美國的錢是5500億美元的1%或2%，等於55億美元至110億美元，剩下的5400億美元是貸款；而韓國真正投資美國的錢是175億美元以下，剩下的3300億美元是貸款。」

她接著說：「貸款給別人，債權還是我們的，我們主要是拿利息，別人還是要還錢給我們。投資的部分如果做得好，可以再投第二輪或第三輪股權，這就是一個川普大創投，各國選擇自己擅長的領域去美國投資，根據日韓官員回報的情況，投資的金額大概就是55至175億美元，剩下的錢是要去做貸款。所以『三代人的努力付之一炬』這種說法可能有相當大的誤導性，第一個誤導性在於，貸款給美國或投資美國，並不是送錢給人家，我們還是有債權、有利息拿，錢還是我們的，債務人還是要還。」

「這就跟台灣央行買美國公債是『搬錢給美國』一樣的搞笑，台灣央行會買美國公債，這是因為台灣的大型企業都是賺美國錢，滿手美金，大型企業要把美元匯回台灣發薪水、買本地的原材料時，必須要把一部份美元換回新台幣。就像是我們Youtube頻道的收入也要換回新台幣，我才能發薪水給我的員工。」

「台灣央行收到這筆美元，就會換匯或發行新的新台幣給企業，那台灣央行手上就一大堆美元，這些美元閒置在那裡等於是在貶值，因為現金會被通貨膨脹吃掉，這就是財務金融『折現率』的原理，你的錢一定要去生利息，不然就是在貶值，因此各國央行才會去買美國公債，因為美國公債的利息很不錯，更重要的是他的流動性非常大，什麼時候要換錢都有人要跟你換。如果對於台灣央行買美債感到不滿，也請提出一個流動性足夠大、風險小、利率差不多的標的給大家參考？我賭你提不出。」

胡采蘋繼續說道：「『三代台灣人努力付之一炬』的第二個誤導性在於，投資是一個商業機會，大家是比眼光、比執行力，如果各國都去投資美國，美國真的大發了，日韓都有投資，只有台灣沒投資，那你的風險就是完全錯過了這一波『反向一帶一路美國大投資潮』。各國收到的關稅稅率那麼高，以後東西賣去美國15%起跳，這表示美國公司在地生產躺著就贏你15%。」

「15%起跳的優勢，我不太認為在美國投資一定都輸，會挑投資計畫早就賺翻了，上個禮拜我才看到我朋友投資的公司在美國IPO（首次公開募股），我非常懊惱。這種感覺，就是將來日本韓國投資的公司在美國IPO了，結果我們台灣都沒有。這種感覺真的非常差。我希望我所投資的公司你趕快在美國IPO吧，我也希望台灣人不要聽信誤導，到時候後悔莫及，那樣三代台灣人的努力才是要付之一炬了吧。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法