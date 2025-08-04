北韓接班人底定？ 金主愛「1舉動」曝光：媽媽也需低頭

北韓領導人金正恩（右）及女兒金主愛（左）。（法新社）

2025/08/04 21:27

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩近期出席活動時，身邊跟著的不是夫人李雪主，或者妹妹金與正，而是女兒金主愛。因此，外界也推測金正恩此舉，似乎是想向全世界宣告「繼承人」的存在和培養。

日媒《朝日新聞》3日報導，北韓中央電視台6月26日釋出的畫面當中，有1艘豪華遊艇駛入新開幕的大型渡假村，而碼頭接駁處站著的是李雪主與外交部長崔善姬，但當金正恩跟金主愛走出船艙時，兩人卻急忙後退、讓路。

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據報導，北韓目前仍有儒家思想，且「長幼有序」的觀念根深蒂固，因此子女凌駕於父母的行為幾乎是不可想像。同時，這是李雪主時隔約1年半之後，再次現身於大眾面前，而在她缺席的期間裡，金主愛多次與金正恩出席公開場合，似乎是為了展現「繼承人與領導人」的關係。

只是金主愛現在並未擔任黨政職務，甚至確切的生日也未公開，所以現階段似乎是全力向媒體塑造，其作為接班人的形象。而今（2025）年5月，金主愛也參與俄羅斯官員到訪的外交活動，未來還可能隨金正恩出訪海外。

金正恩的夫人李雪主（左）時隔約1年半，再次現身於大眾面前。（法新社）

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