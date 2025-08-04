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    義大利快時尚重鎮上演衣架戰爭 中國黑幫爭控制權

    義大利佛羅倫斯附近的紡織業及快時尚重鎮普拉托正在上演「衣架戰爭」，中國黑幫爭奪衣架生產控制權，迫使檢方求助羅馬增援法官及警力反黑幫。（法新社）

    義大利佛羅倫斯附近的紡織業及快時尚重鎮普拉托正在上演「衣架戰爭」，中國黑幫爭奪衣架生產控制權，迫使檢方求助羅馬增援法官及警力反黑幫。（法新社）

    2025/08/04 20:18

    〔中央社〕義大利佛羅倫斯附近的紡織業及快時尚重鎮普拉托正在上演「衣架戰爭」，這個歐洲最大服裝製造中心和「義大利製造」生產支柱，正淪為中國黑幫爭奪衣架生產控制權的戰場。

    這些幫派正在爭奪每年數億個衣架生產的控制權，其市場價值據估高達1億歐元（約新台幣34億5500萬元），同時競逐服裝物流業這個更大目標。

    局勢變得如此緊迫，促使普拉托（Prato）的檢察官特斯卡洛利（Luca Tescaroli）求助羅馬當局，呼籲成立反黑幫部門並增援法官及警力。

    他警告，加劇的犯罪活動已變成龐大商業活動，甚至擴散至義大利以外國家，特別是法國和西班牙。

    特斯卡洛利告訴法新社，中國黑幫也「促使來自不同國家的非法移工」進入普拉托，且「這個現象一直遭到低估」，使中國黑幫得以擴大勢力範圍。

    普拉托有5000多家服裝和針織品業者，大多是中國人經營的小型外包商，量產低價產品並運往歐洲各地商店販售。

    這個地區的華人企業依賴所謂的「普拉托體系」蓬勃發展。該體系長期充斥貪腐和違規情形，尤其是在快時尚產業，例如違反勞工和安全規定，並涉及稅務和海關詐欺。

    普拉托警方前調查部門主管南努契（Francesco Nannucci）告訴法新社，對中國黑幫領袖而言，「能在普拉托發號施令，意味著能在歐洲許多地區掌控局勢」。

    當地服裝業為了維持競爭力，依賴日以繼夜工作的廉價勞工，主要來自中國和巴基斯坦。特斯卡洛利今年1月向義大利參議院一個委員會表示，這些勞動力對該產業「正常運作至關重要」。

    工會活動人士指出，中國服裝業工人在普拉托勞動人口占多數，通常是由中國黑幫帶入義大利，他們不曾發起罷工，因為太害怕而不敢發聲抗議。

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