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    中國女子監視澳洲佛教徒 被控魯莽干涉外國事務遭逮捕

    澳洲警方表示，已指控1名為北京監視本地佛教徒的中國女子魯莽干涉外國事務。（美聯社）

    澳洲警方表示，已指控1名為北京監視本地佛教徒的中國女子魯莽干涉外國事務。（美聯社）

    2025/08/04 17:06

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕澳洲警方今（4）日表示，已指控1名為北京監視本地佛教徒的中國女子魯莽干涉外國事務並將其逮捕。

    根據《法新社》報導，澳洲副警察署長納特（Stephen Nutt）指出，該女子受中國公安局指揮，一直秘密收集澳洲首都坎培拉心靈法門佛教協會資料。

    納特聲稱，這是由外國領導人或代表外國領導人實施的犯罪行為，涉及隱蔽或欺騙行為。涉事女子是澳洲永久居民，警方因法律原因沒透露其姓名。

    澳洲警方上周末突襲坎培拉多處民宅後，她被逮捕並被控「魯莽干涉外國事務」。警方聲稱，在搜查過程中查獲包括電子設備在內的多件物品，並將進行法醫鑑定。魯莽干涉外國事務，最高可判處15年監禁。

    事實上中國龐大安全機構一直被指控滲透社區組織，以監視外籍人士和異議人士。但澳洲這樣直言不諱將中國與秘密影響陰謀聯繫起來為罕見情況。

    澳洲警方近期還挫敗一系列外國干涉陰謀，但這些陰謀通常以移民社區為目標，而非澳洲公民。

    另外澳洲情報部門負責人伯吉斯（Mike Burgess）上週警告稱，中國等外國勢力正對澳洲國內安全構成日益嚴重的威脅。他強調，此類外國干涉是對澳洲價值觀、自由和主權的駭人侵犯，任何人都不應低估澳洲能力和決心。

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