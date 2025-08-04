才說好像漏電！墨西哥男跌入按摩浴缸觸電亡 妻子全程目睹崩潰

男子在按摩浴缸內不幸觸電，整個人翻身後臉朝下沉入水中，不幸身亡。（擷取自X）

2025/08/04 19:50

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥一間渡假村近日發生意外，一名男子在按摩浴缸內不幸觸電，整個人翻身後臉朝下沉入水中，不幸身亡。對此，業者表示男子是因飲酒後泡澡導致突發心臟病身亡，家屬也將案發影片公開上網，希望能討回公道。

綜合外媒報導，36歲的死者薩吉德（Sagid Rodolfo Carreón Calderón）來自墨西哥米卻肯州，帶著妻小到渡假村度假，事發當晚，夫妻倆正準備享受按摩浴缸，但他腳尖一下水就有觸電麻麻的感覺，妻子碰了水後也嚇得把腳伸回，當薩吉德要離開時，不慎滑倒跌入按摩浴缸，當場慘遭電擊，整個人翻身後臉朝下沉入水中，儘管妻子當下把他拖出並進行心肺復甦術，不過仍回天乏術。

請繼續往下閱讀...

家屬事後指控，渡假村的按摩浴缸漏電導致薩吉德身亡，不過渡假村主張，薩吉德是因本身健康狀況不佳，加上飲酒後泡澡才引起心臟病身亡。

儘管驗屍結果指出死者是因觸電引發的急性心肌梗塞，但雙方在責任歸屬上仍各說各話，家屬為了替死者討公道，決定將事發影片公開，掀起關注。

"Huéspedes, tengan cuidado, mi marido falleció aquí en el jacuzzi, se electrocutó por falta de mantenimiento. Pacífica no se está haciendo responsable de nada”. Sagid falleció en el Hotel Pacífica Resort en #Ixtapa. Su familia exige justicia.#ImagenNoticias con @ehiramhurtado pic.twitter.com/eT9I0QAO3n — imagenCrystal （@imagen_crystal） July 31, 2025

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法