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    才說好像漏電！墨西哥男跌入按摩浴缸觸電亡 妻子全程目睹崩潰

    男子在按摩浴缸內不幸觸電，整個人翻身後臉朝下沉入水中，不幸身亡。（擷取自X）

    男子在按摩浴缸內不幸觸電，整個人翻身後臉朝下沉入水中，不幸身亡。（擷取自X）

    2025/08/04 19:50

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥一間渡假村近日發生意外，一名男子在按摩浴缸內不幸觸電，整個人翻身後臉朝下沉入水中，不幸身亡。對此，業者表示男子是因飲酒後泡澡導致突發心臟病身亡，家屬也將案發影片公開上網，希望能討回公道。

    綜合外媒報導，36歲的死者薩吉德（Sagid Rodolfo Carreón Calderón）來自墨西哥米卻肯州，帶著妻小到渡假村度假，事發當晚，夫妻倆正準備享受按摩浴缸，但他腳尖一下水就有觸電麻麻的感覺，妻子碰了水後也嚇得把腳伸回，當薩吉德要離開時，不慎滑倒跌入按摩浴缸，當場慘遭電擊，整個人翻身後臉朝下沉入水中，儘管妻子當下把他拖出並進行心肺復甦術，不過仍回天乏術。

    家屬事後指控，渡假村的按摩浴缸漏電導致薩吉德身亡，不過渡假村主張，薩吉德是因本身健康狀況不佳，加上飲酒後泡澡才引起心臟病身亡。

    儘管驗屍結果指出死者是因觸電引發的急性心肌梗塞，但雙方在責任歸屬上仍各說各話，家屬為了替死者討公道，決定將事發影片公開，掀起關注。

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