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    聯合航空載230人客機引擎故障！機師急喊Mayday返降

    美國聯合航空108號航班波音787-8夢幻客機，載著230人起飛後引擎旋即故障，機師急忙喊出「Mayday」返降。聯航波音787-8客機示意圖。（法新社）

    美國聯合航空108號航班波音787-8夢幻客機，載著230人起飛後引擎旋即故障，機師急忙喊出「Mayday」返降。聯航波音787-8客機示意圖。（法新社）

    2025/08/04 16:22

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國聯合航空108號航班波音787-8夢幻客機，7月25日從華盛頓杜勒斯國際機場載著230人準備前往德國慕尼黑，孰料起飛後引擎旋即故障，從近來才曝光的駕駛艙錄音可以聽到，機師當時急忙向塔台喊出「Mayday」，所幸班機最終平安返降。

    《紐約郵報》報導，聯合航空108航班當天下午6時許起飛後，預計要花費將近8個小時飛越大西洋抵達慕尼黑，孰料才剛起飛爬升至1萬英尺（約3048公尺）時引擎就出問題。

    駕駛艙錄音顯示機師向塔台指稱「故障，引擎故障，左側引擎」，緊接著機師就宣告緊急狀態並連喊「Mayday、Mayday、Mayday」，塔台見狀立即指示客機從東北方向轉彎返回華盛頓杜勒斯機場。

    由於這架波音787-8夢幻客機裝滿燃油，降落時若發生意外相當危險，因此機師通知塔台要在空中盤旋卸油，過了30分鐘後終於平安降落，機上219名乘客和11名機組人員全都安全無事。聯航對此透露客機發生了機械故障，但並未進一步說明確切情況。

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