烏克蘭無人機襲索契油庫釀火警 俄軍報復空襲多地釀10餘傷

烏克蘭南部城市尼古拉耶夫遭俄軍飛彈襲擊，一棟住宅建築起火，消防人員趕赴現場撲滅火勢，並協助清理瓦礫，現場濃煙竄升、滿目瘡痍。（烏克蘭國家緊急情況服務局）

2025/08/03 18:22

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯克拉斯諾達爾邊疆區官員表示，烏克蘭無人機3日凌晨襲擊黑海度假城市索契（Sochi）一座油庫，引發大火，迫使機場一度停飛。索契距烏克蘭邊境約400公里，是2014年冬季奧運主辦地，此類襲擊相對罕見。這起事件發生之際，俄烏雙方近來皆加大對對方後方設施的攻擊力道。

法新社報導，俄羅斯地方官員透過Telegram通報，無人機殘骸擊中油槽引發火勢，目前未傳人員傷亡。索契市長表示火勢已獲控制，但俄媒播出的畫面可見現場濃煙滾滾。俄羅斯民航總署稱，索契機場一度暫停起降，但很快恢復正常。

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針對此事，烏克蘭官方尚未發表評論。不過，索契近期已非首次遭遇烏軍攻擊，當地官員上月底才通報有兩人死於無人機襲擊。自2022年俄羅斯全面入侵以來，烏軍頻頻以無人機報復俄方對本土基礎設施的打擊。

與此同時，俄軍也持續對烏境多地發動空襲。烏克蘭新總理斯維里登科（Yulia Svyrydenko）指出，南部港市尼古拉耶夫（Mykolaiv）一處住宅區遭飛彈擊中，造成7人受傷。東北部哈爾科夫（Kharkiv）地區另有3人受傷，南部札波羅熱（Zaporizhzhia）與赫松（Kherson）也有傷亡通報。

斯維里登科強調：「俄軍發動戰爭的對象不是烏克蘭軍隊，而是烏克蘭平民。」她並未透露是否將採取報復性行動，但烏方日前曾宣示將擴大對俄境內能源與軍事設施的打擊行動。

此外，俄國國防部稱，在聖彼得堡所在的列寧格勒州擊落3架烏克蘭無人機。克里姆林宮目前拒絕停火要求，並抨擊任何持久停戰方案都是對烏軍的「禮物」，似暗指美國總統川普日前向俄羅斯總統普廷下達的10天撤軍最後通牒將屆之事。

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