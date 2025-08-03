百萬人齊聚羅馬！新教宗主持「青年禧年」彌撒 為戰區祈福

教宗良十四世在羅馬舉行的「青年禧年」閉幕彌撒中，向超過100萬名來自世界各地的年輕朝聖者講道。（路透）

2025/08/03 18:03

〔編譯陳成良／綜合報導〕新任教宗良十四世（Pope Leo XIV）3日為超過100萬名年輕朝聖者，在羅馬主持了「青年禧年」（Jubilee of Youth）的閉幕彌撒。這場吸引全球天主教徒的盛會，最終以教宗對戰亂地區青年的溫情喊話，畫下感動句點。

《法新社》報導，梵蒂岡表示，3日彌撒的參與人數已達100萬人。大多數青年為了參加這場盛事，週六晚間便在羅馬東郊一個廣闊的場地，以帳篷或睡袋露宿過夜。這場景被義大利廣播公司Rai形容為一場「天主教版的伍茲塔克音樂節」（Catholic Woodstock）。

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首位美國籍的教宗良十四世在講道中，鼓勵年輕人「無論身在何處，都要立志追求偉大的事、追求聖潔，切勿退而求其次！」

同時，他也特別向來自戰亂地區的朝聖者表達團結之情。他以英語說道：「我們比以往任何時候都更接近那些因他人而遭受嚴重禍害的年輕人。我們與加薩的青年同在、我們與烏克蘭的青年同在，與每一片被戰爭血染土地上的青年同在。」他強調，年輕人是「一個不同世界成為可能的標誌」。

為期一週的朝聖之旅，是新教宗上任約3個月後的首次大型活動，也是繼25年前教宗若望保祿二世後，羅馬再度舉辦如此規模的青年集會。活動期間，羅馬的「馬克西穆斯競技場」（Circus Maximus）甚至被改造成一個露天的告解室。

來自146個國家的年輕人，過去一週揮舞著國旗、高唱聖歌，讓羅馬街頭充滿了節慶氣氛。

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