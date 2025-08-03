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    販賣緬甸女到中國強逼結婚！5中國人涉案 12人處無期徒刑

    圖為緬甸仰光省的婦人，與新聞事件無關。（法新社）

    圖為緬甸仰光省的婦人，與新聞事件無關。（法新社）

    2025/08/03 18:30

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕緬甸軍事法庭近日裁定12人涉及多起人口販運案件，包括5名中國公民在內，全數被判處無期徒刑。罪行涵蓋製作並散播性愛影片，以及將緬甸婦女販運至中國強迫結婚。

    據《美聯社》引述「緬甸之光報」（Myanmar Alinn newspaper）報導，其中一起案件涉及2名中國人林特（音譯，Lin Te）、王曉峰（Wang Xiaofeng，音譯）在內共5人。他們被控製作3對緬甸男女的性愛影片並上傳至網路牟利，違反《緬甸反人口販運法》，7月29日在仰光遭軍事法庭判處終身監禁。

    另一宗案件中，軍事法院判決1名女子和3名中國人易博（音譯，Yibo）、曹秋泉（音譯，Cao Qiu Quan）及陳歡（Chen Huan，音譯）無期徒刑，這群人被指謀劃將2名緬甸女子運送到中國，並與最近被定罪的中國男子結婚。

    另有3人因將1名女子販賣至中國為新娘，並企圖以同樣手法販運另1名女子，也被另一軍事法庭判處無期徒刑。此外，來自緬甸中部馬圭省（Magway）的1名女子，因計畫將兩名婦女販賣給中國男子為新娘，於7月30日遭判10年有期徒刑。

    緬甸內部衝突持續多年，婦女與兒童成為人口販運高風險族群。根據約翰霍普金斯大學彭博公共衛生學院與「克欽婦女組織泰國分會」（KWAT）2018年的調查，2013年至2017年間，估計有約2.1萬名來自緬甸北部的婦女與女孩被迫前往中國結婚。

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