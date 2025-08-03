逾2.5萬非法移民湧入！英社群媒體將禁偷渡廣告 違者最重囚5年

2025年7月17日，無人機拍攝照片顯示，英國內政部位於肯特郡多佛的1處設施內，存放有大量被非法移民用來從法國穿越英吉利海峽進入英國的小船。（歐新社）

2025/08/03 17:53

〔編譯張沛元／綜合報導〕根據英國政府宣布的計劃，利用社群媒體向試圖非法進入英國的移民推銷其服務的人口販運份子，將面臨罰款與最重5年有期徒刑的懲罰。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）領導的工黨政府，刻正面臨遏阻非法移民從法國搭小船入境英國的龐大政治與民眾壓力。光是今年就已有逾2.5萬人以此方式入境英國。英國內政部的分析顯示，約80%搭小船抵達英國的移民，曾利用社群媒體尋找人蛇集團或與之溝通。

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而根據前述這項將被納入已獲國會批准的立法的新罪行，任何人在線上發文打廣告以促使違反移民法，將面臨罰款與最重5年有期徒刑。

協助非法移民入境在英國本就是犯罪行為，但英國政府表示，將在社群媒體上打人蛇廣告也視為犯罪行為此一最新計畫，將提供執法機構在打擊人口販運上的另一種選擇。

英國政府上月才對人蛇集團份子出重手，允許隊協助非法移民的個人與實體，採取凍結資產、實施旅行禁令與阻止使用英國金融系統等的制裁。

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