好熱！日本多地高溫逼近40度 餐廳料理模型「疑熱到融化」

有日本民眾聲稱，目睹餐廳展示櫃的料理模型，疑似抵禦不了近幾日的炎熱高溫，導致部分融化，在網上掀起熱議。（圖擷取自@tomozh 社群平台「X」）

2025/08/03 19:25

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕正值炎熱夏季的日本，今年7月全國平均氣溫比往年高出2.89度，創下1898年有紀錄以來的歷史新高；氣象廳也警告，日本8月仍會持續出現紅紫色高溫警報的酷暑天氣，呼籲民眾務必做好防中暑措施。有民眾聲稱目睹餐廳展示櫃食物模型，疑似抵禦不了炎熱氣溫，導致部分融化，在網上掀起熱議。

綜合日媒報導，日本已連續4天出現驚人高溫，根據氣象廳的最新觀測數據，受到高氣壓籠罩等因素影響，日本全國氣溫仍在持續飆升，多地觀測站測得近40度高溫，其中德島縣美馬市來到39.3度、岐阜縣美濃加茂市39度。對此，氣象廳針對日本38個都府縣發布了「中暑警戒警報」，呼籲民眾務必做好補充水與鹽分、開啟冷氣等避暑措施。

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酷暑之際，有不少日本網友在社群平台發布各種高溫畫面，X平台網友「TOMO」昨（2）日下午分享一張足以形容「猛暑」可怕的照片──顯示某家餐廳對外的透明展示櫃，放置許多塑膠製、示意店內有販售的料理模型，其中一道裝著蔬菜的湯麵模型，疑似不耐高溫曝曬，導致湯麵部分「融化」到碗外。

該文吸引高達1900萬人次瀏覽，有人感慨日本面臨氣候異常的恐怖高溫，也有人質疑這類模型是否真能被太陽的高溫所融化，「看起來更逼真了」、「蠟燭也會出現這種情況」、「之前有人拍到抹茶模型被熱到融化」、「他們製作模型的時候，好像想到室外會變這麼熱」、「這類模型中使用的聚氯乙烯，在70度左右就會軟化」。

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