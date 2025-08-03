捷克新法︰宣傳共產主義等同納粹 共產黨恐被禁

捷克總統帕維爾 （Petr Pavel）7月中旬簽署刑法修正案，明確將宣傳共產主義與納粹主義等同視之，此舉引發外界關注。擁有數萬名黨員的捷克共產黨，未來可能面臨被禁的命運。（歐新社資料照）

2025/08/03 17:23

〔編譯盧永山／綜合報導〕《德國之聲》報導，捷克共和國總統帕維爾 （Petr Pavel）7月中旬簽署刑法修正案，明確將宣傳共產主義與納粹主義等同視之，此舉引發外界關注，擁有數萬名黨員且在歐盟選舉中表現成功的捷克共產黨，未來是否面臨被禁的命運。

報導說，對於捷克堅定的反共人士來說，這是一個漫長道路的終點：在1989年「天鵝絨革命」。30幾年後，他們呼籲將共產主義者與國家社會主義者及類似威權意識形態同等對待，並相應予以禁止。如今，這已成為現實。

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今年7月中旬，帕維爾簽署了一項刑法修正案，明確將捷克的國家社會主義和共產主義等同視之；隨著總統的簽署，立法程序正式完成。新法律將於2026年1月1日生效。

這項修法是由公民運動「十一月尚未結束」發起，該運動的領導者是天鵝絨革命時期的學生領袖、後來的參議員梅斯特日克（Martin Mejstrik）。此外，捷克「研究極權主義政權研究所」（USTR）的歷史學家們也加入了這項倡議。今年春季，該修正案在捷克眾議院和參議院獲得了總理菲亞拉（Petr Fiala）領導的親歐執政聯盟中一群議員和政治家的支持，並最終得以通過。

捷克刑法第403條的新措辭規定：「任何人建立、支持或宣傳旨在壓制人權和自由，或宣傳種族、民族、國家、宗教或階級敵意，或對其他人群敵意的國家社會主義、共產主義或其他運動，將處以1年至5年監禁。」

捷克USTR第一副所長內德維迪奇基（Kamil Nedvedicky）在5月底眾議院通過該法案後解釋說：「這項草案的目標是消除20世紀兩種罪惡的極權主義意識形態之間明顯不公正的區別，國家社會主義和共產主義都被證明旨在壓制基本權利和自由，捷克刑法明確反映這一點是合乎邏輯和公正的。這無關意識形態，而是為了保護民主法治國家。」

但諷刺的是，擁有1000萬人口的捷克，是歐盟少數幾個至今仍有共產主義政黨成功運作的國家之一，該國的波西米亞和摩拉維亞共產黨（KSCM，或稱捷克和摩拉維亞共產黨，簡稱捷摩共）的活動已持續超過30年。該黨直到2021年前的上次捷克國會選舉，不僅在國會中擁有席次，甚至還曾擔任副議長。但自那次選舉以來，KSCM已不再擁有國會席次。

KSCM曾在1989年前獨裁統治捷克斯洛伐克（1993年1月，捷克斯洛伐克分離成為兩個獨立國家）。即便到今天，該黨仍擁有數萬名黨員，並作為選舉聯盟「受夠了！」（Stacilo!）的主要力量，在2024年歐盟選舉後取得歐洲議會席次。目前，大多數民意調查也顯示，「受夠了！」將在2025年10月舉行的選舉中突破5%的門檻。

捷克10月國會選舉的民調領先者，民粹主義運動ANO的領導人、前總理兼寡頭巴比斯（Andrej Babis），不排除與「受夠了！」籌組新政府的可能性。巴比斯在接受tn.cz新聞網站訪問時表示：「對我來說，他們不是共產黨人」、「受夠了！」的首席候選人是KSCM主席兼歐洲議會議員科內奇娜（Katerina Konecna）。

新修訂的法律可能導致KSCM被禁，就像2010年捷克工人黨因被證實具有國家社會主義意識形態而被禁和解散一樣。KSCM主席科內奇娜表示，現在適用的這項法律修正案，是執政聯盟對其政黨的一次政治攻擊。

科內奇娜指出，「這是菲亞拉政府對他們進行系統性壓制的一次嘗試。這在民主社會中絕對沒有立足之地。更可笑的是，該法律是由帕維爾簽署的，他本人曾是捷克共產黨（KSC）的成員，甚至是一名顯要成員。」

帕維爾在1989年捷克共產黨統治結束前，作為一名職業軍人，曾是該黨的黨員。帕維爾在2年多前的總統選舉前，就曾對此事實評論道：「這是一個我事後回想，並以我今天所掌握的知識來看，絕對不感到驕傲的決定。」

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