與歐巴馬瑜亮情結 川普渴望諾貝爾和平獎

前美國總統歐巴馬2009年獲頒諾貝爾和平獎，當時曾引發爭議。（歐新社）

2025/08/03 17:13

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國總統川普上任以來，已先後調停多場國際衝突，促成停火協議，包括印度和巴基斯坦、泰國與柬埔寨等。白宮發言人李威特表示，「早該把諾貝爾和平獎頒給川普總統了。」但這番話隨即引發質疑與嘲諷。

李威特7月31日對記者表示，自從川普在1月20日重返白宮以來，「平均每個月促成一項和平協議或停火」，包括印巴、泰柬、埃及與衣索比亞、盧安達與剛果民主共和國、塞爾維亞與科索沃等。

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李威特還提到伊朗，強調川普下令空襲伊朗核設施，是促進世界和平的舉措之一。但她並未提到目前仍在持續進行中的烏克蘭戰爭與加薩走廊戰爭。

法新社與路透報導，基於對國際聲望的渴望，以及與前總統歐巴馬的較勁，或許還摻雜一點挑釁，這些錯綜複雜的因素，共同構成川普對諾貝爾和平獎的執念。

民主黨籍前總統歐巴馬上任僅9個月便獲頒諾貝爾和平獎，當時曾引發爭議，至今也仍被廣泛討論。川普曾抱怨，「如果我姓歐巴馬，這個獎10秒鐘就頒給我了。」

報導指出，對若干外國領袖而言，諾貝爾獎已成為向一位自視為「和平締造者」的美國總統釋出善意的外交姿態。巴基斯坦已提名川普角逐諾貝爾和平獎，還有以色列總理納坦雅胡，柬埔寨1日也表示打算跟進。

川普今年2月在白宮接待來訪的納坦雅胡時抱怨，「我應得這個獎，但他們永遠不會給我。」

以色列裔美籍學者、凱斯西儲大學（Case Western Reserve University）法學院助理教授阿隆—貝克（Anat Alon-Beck），已將川普的名字提交給由挪威國會任命的5人委員會。她表示，這是因為川普在推動和平與促成加薩人質獲釋方面，展現了「非凡領導力」與「戰略智慧」。

在歐巴馬之前，美國共有3位總統獲頒和平獎：老羅斯福、威爾遜與卡特。前國務卿季辛吉也曾於1973年因促成越戰終止而獲獎，但當年這個決定備受批評。

美利堅大學國際關係教授馬丁（Garret Martin）指出，川普特別熱愛榮譽與獎項，對這個國際級榮譽渴望已久。

然而，對部分人士而言，將這個獎項頒給一個「顛覆國際秩序」的人，令人完全無法接受。美國歷史與政治研究者肖蒂斯（Emma Shortis）便撰文批評，「川普當然不配」，「提名川普角逐諾貝爾和平獎，就像讓鬣狗參加狗展一樣。」

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