鯨魚間的小蝦米！美逼表態協防台灣 南華早報：南韓陷選邊站困境

在美中競爭加劇下，南韓總統李在明強調外交應以國家利益為優先，避免在強權對抗中選邊站。（路透資料照）

2025/08/03 17:29

〔編譯陳成良／綜合報導〕朝鮮半島再次成為全球戰略焦點。香港《南華早報》3日報導指出，隨著美中對抗持續升溫，南韓正面臨來自盟友美國的巨大壓力，要求首爾在對中政策與可能的台海衝突中明確選邊表態。新總統李在明試圖維持外交平衡，但戰略空間正逐漸受到擠壓。

分析人士警告，若無法維持靈活調整，南韓恐將捲入大國博弈之中。首爾大學和平與統一研究所資深研究員張永碩（譯音）形容，「韓國必須保持戰略彈性，否則就有淪為兩隻相鬥鯨魚間那隻被壓扁蝦米的風險」。他也認為，中國若欲緩解美方對首爾的壓力，應對北韓施加影響，穩定半島情勢。

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南韓的戰略彈性正面臨考驗。美國國防部長赫格塞斯在今年5月新加坡「香格里拉對話」安全峰會上強調，亞洲國家不能一面與中國發展經濟、一面依賴美國防衛；他警告這種兩面策略已「愈來愈難以為繼」，並點名亞洲盟邦應比照北約增加軍費支出。根據數據，南韓去年的國防支出僅占GDP約2.8％，遠低於部分歐洲盟友所承諾的5％。

美方關切重點之一是南韓在台海情勢中的角色。近月來，華府據傳持續施壓，要求將《美韓共同防禦條約》適用於任何可能的台灣危機。駐韓美軍司令布倫森（Xavier Brunson）更在一場會議中表示，南韓是「漂浮在日本與中國大陸之間的固定航空母艦」，暗示美軍部署目標已從北韓威脅擴及整體印太區域。

報導提到，新當選的李在明則主張務實外交。他在就職前的電視辯論中強調：「我們不應排斥或敵視中國與俄羅斯。外交必須始終以國家利益為優先。」當被問及是否應介入台海衝突時，他明確表態，南韓應優先考慮自身「國家利益」，避免被捲入。

但學者指出，首爾的模糊策略可能難以持久。東國大學北韓研究名譽教授高有煥（譯音）指出：「只要南韓未明確界定在台灣突發事件中的立場，其是否會直接介入仍充滿不確定性。」他認為，隨著駐韓美軍戰略角色擴大，南韓若持續迴避表態，恐將在區域安全危機中喪失主動。

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