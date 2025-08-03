險被拍賣！印度「佛陀千年寶石」流浪127年終回家 總理嗨翻

險些在香港遭拍賣的皮普拉瓦（Piprahwa）古代寶石。（圖：蘇富比/Sotheby's）

2025/08/03 16:58

〔編譯陳成良／綜合報導〕在威脅將對國際拍賣行蘇富比（Sotheby's）採取法律行動、並成功阻止一場拍賣的兩個月後，印度政府宣布已成功確保一批與佛陀遺骸相關的古代寶石回歸。印度總理莫迪（Narendra Modi）在社群平台X上稱，這批流失127年的「皮普拉瓦寶石」回家，是「我們文化遺產的歡欣之日」。

根據路透報導，蘇富比原定於5月在香港拍賣這批文物，估價高達1億港元（約新台幣3.8億元）。印度文化部隨即發出警告，威脅將在印度與香港法院，並透過國際機構對其提起訴訟，指控其「違反文化遺產法」。

請繼續往下閱讀...

這批多達334件的珍貴寶物，包含紫水晶、珊瑚、石榴石與珍珠等。對許多佛教徒而言，這些寶石與佛陀的火化遺骸一同埋葬，被認為是充滿佛陀能量的「在體舍利」（corporeal remains），應受至高崇敬。

這批寶石的歷史可追溯至公元前240至200年的孔雀王朝時期，當時它們與佛陀的部分火化遺骸，一同被埋在位於現今印度北方邦的皮普拉瓦（Piprahwa）一座窣堵坡（stupa）中。1898年，英國殖民地管理者佩沛（William Claxton Peppé）在其莊園內發現了這批寶藏。根據當時法規，大部分寶石歸博物館所有，而佩沛獲准保留300多枚「複製品」寶石。

正是佩沛的後代決定拍賣這些家族持有的寶石，引發了全球佛教領袖與信徒的強烈抗議。最終，蘇富比促成了一項交易，由印度大型企業「戈德瑞工業集團」（Godrej Industries Group）出面購得，再將其永久歸還印度。印度文化部稱讚此舉為公私協力的典範。

蘇富比在聲明中表示，很高興能促成這批寶石歷史性的回歸。佩佩的孫子克里斯・佩沛（Chris Peppé）也表示，家族對於寶石的回歸感到同樣興奮，並樂見其所應得的公眾認可。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法