為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    又捅馬蜂窩？以色列極右部長訪敏感清真寺 傳藐視規定就地祈禱

    以色列政府極右派部長班吉維爾3日造訪敏感的阿克薩清真寺，據稱還在此祈禱。圖為今年5月26日班吉維爾在耶路撒冷日的活動上握拳舉臂向群眾致意。（路透）

    以色列政府極右派部長班吉維爾3日造訪敏感的阿克薩清真寺，據稱還在此祈禱。圖為今年5月26日班吉維爾在耶路撒冷日的活動上握拳舉臂向群眾致意。（路透）

    2025/08/03 16:51

    〔編譯張沛元／綜合報導〕以色列極右翼內閣成員、國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben Gvir）3日造訪敏感的阿克薩清真寺（Al-Aqsa Mosque），並說他要在此祈禱，明顯挑戰堪稱中東最敏感地點之一的阿克薩清真寺的相關規定。

    阿克薩清真寺位於耶路撒冷舊城，是穆斯林與猶太教徒的重要聖地，因此經常成為以色列與巴勒斯坦爆發衝突的導火線；以國政府限制來自約旦河西岸的巴勒斯坦人進入此地，至於猶太人雖可造訪這座現由約旦的宗教基金會管理的清真寺，但禁止在此祈禱。

    根據名為「聖殿山管理署」（Temple Mount Administration）的1個小型猶太組織發布的影片，班吉維爾帶著一群人在清真寺大院內行走；其他在網路上流傳的影片則似乎顯示，班吉維爾正在祈禱。路透無法立即核實網路影片的內容。

    班吉維爾是在紀念聖殿被毀的猶太教禁食日（Tisha B'av）造訪該清真寺，該節日意在紀念曾矗立於聖殿山（Temple Mount）的2座猶太聖殿，而阿克薩清真寺就位於聖殿山。

    班吉維爾在去年的聖殿被毀日也曾造訪阿克薩，當時還曾語出驚人地表示，以國的政策是允許祈禱的；以國總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）稍後不得不發聲明撇清，強調班吉維爾的說法並非以國官方政策。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播