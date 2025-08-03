又捅馬蜂窩？以色列極右部長訪敏感清真寺 傳藐視規定就地祈禱

以色列政府極右派部長班吉維爾3日造訪敏感的阿克薩清真寺，據稱還在此祈禱。圖為今年5月26日班吉維爾在耶路撒冷日的活動上握拳舉臂向群眾致意。（路透）

2025/08/03 16:51

〔編譯張沛元／綜合報導〕以色列極右翼內閣成員、國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben Gvir）3日造訪敏感的阿克薩清真寺（Al-Aqsa Mosque），並說他要在此祈禱，明顯挑戰堪稱中東最敏感地點之一的阿克薩清真寺的相關規定。

阿克薩清真寺位於耶路撒冷舊城，是穆斯林與猶太教徒的重要聖地，因此經常成為以色列與巴勒斯坦爆發衝突的導火線；以國政府限制來自約旦河西岸的巴勒斯坦人進入此地，至於猶太人雖可造訪這座現由約旦的宗教基金會管理的清真寺，但禁止在此祈禱。

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根據名為「聖殿山管理署」（Temple Mount Administration）的1個小型猶太組織發布的影片，班吉維爾帶著一群人在清真寺大院內行走；其他在網路上流傳的影片則似乎顯示，班吉維爾正在祈禱。路透無法立即核實網路影片的內容。

班吉維爾是在紀念聖殿被毀的猶太教禁食日（Tisha B'av）造訪該清真寺，該節日意在紀念曾矗立於聖殿山（Temple Mount）的2座猶太聖殿，而阿克薩清真寺就位於聖殿山。

班吉維爾在去年的聖殿被毀日也曾造訪阿克薩，當時還曾語出驚人地表示，以國的政策是允許祈禱的；以國總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）稍後不得不發聲明撇清，強調班吉維爾的說法並非以國官方政策。

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