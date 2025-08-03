為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    巴西20歲女子突發癲癇猝死 警揭驚人秘密：身上黏26支iPhone

    巴西公車上的女乘客，示意圖，與新聞事件無關。（法新社）

    巴西公車上的女乘客，示意圖，與新聞事件無關。（法新社）

    2025/08/03 16:46

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕巴西一名20歲女子日前搭乘長途巴士前往聖保羅（Sao Paulo），途中身體突然不適而猝死。然而，警方卻在她身上發現黏有26支iPhone，懷疑涉及走私，確切死因仍待釐清。

    綜合外媒報導，7月29日晚間，女子獨自搭乘巴士從巴拉那州的伊瓜蘇（Foz do Iguaçu）出發前往聖保羅，車子行經巴拉那州中部瓜拉普瓦瓦市（Guarapuava）一處公路旁的休息站時，她突感噁心、呼吸困難的症狀。

    急救人員（SAMU）獲報趕至現場施救，起初她仍清醒，但很快出現呼吸衰竭、疑似癲癇發作等症狀，經搶救45分鐘仍宣告不治。在此期間，急救人員注意到女子身上黏有多個包裹，警方檢查後確認為26台iPhone。

    巴拉納州警方懷疑女子涉及走私，隨後出動緝毒犬檢查。雖未發現毒品，但在她的行李中找到數瓶酒。警方指出，手機和酒品已全數沒收並移交巴西聯邦稅務局，目前正等待法醫解剖報告，以查明死因。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播