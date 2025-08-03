巴西20歲女子突發癲癇猝死 警揭驚人秘密：身上黏26支iPhone

巴西公車上的女乘客，示意圖，與新聞事件無關。（法新社）

2025/08/03 16:46

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕巴西一名20歲女子日前搭乘長途巴士前往聖保羅（Sao Paulo），途中身體突然不適而猝死。然而，警方卻在她身上發現黏有26支iPhone，懷疑涉及走私，確切死因仍待釐清。

綜合外媒報導，7月29日晚間，女子獨自搭乘巴士從巴拉那州的伊瓜蘇（Foz do Iguaçu）出發前往聖保羅，車子行經巴拉那州中部瓜拉普瓦瓦市（Guarapuava）一處公路旁的休息站時，她突感噁心、呼吸困難的症狀。

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急救人員（SAMU）獲報趕至現場施救，起初她仍清醒，但很快出現呼吸衰竭、疑似癲癇發作等症狀，經搶救45分鐘仍宣告不治。在此期間，急救人員注意到女子身上黏有多個包裹，警方檢查後確認為26台iPhone。

巴拉納州警方懷疑女子涉及走私，隨後出動緝毒犬檢查。雖未發現毒品，但在她的行李中找到數瓶酒。警方指出，手機和酒品已全數沒收並移交巴西聯邦稅務局，目前正等待法醫解剖報告，以查明死因。

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