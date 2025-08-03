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    留下搞破壞的後門 中國駭客正在打持久戰

    美媒警告，中國駭客的入侵行動愈發隱密，並拉長行動週期，目的是留下更多日後進行破壞的管道。示意圖。（路透）

    美媒警告，中國駭客的入侵行動愈發隱密，並拉長行動週期，目的是留下更多日後進行破壞的管道。示意圖。（路透）

    2025/08/03 16:42

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國網路媒體《Axios》2日警告，中國駭客比以往任何時候都更關注美國具敏感性的目標，行動隱密且週期拉長，目的並非破壞和掠奪，而是等待時機，以便在美中緊張升級時，能夠破壞從聯邦機構到水務設施等所有系統，「即使是最尋常的間諜活動，也可能留下讓中國搞破壞的後門」。

    據報導，美國微軟公司（Microsoft）上月22日警告，3個中國駭客組織正利用該公司企業協作平台SharePoint的漏洞，入侵全球超過400個機構系統。在本例中，駭客也竊取機器金鑰（machine keys），意味即使系統獲得修補後，駭客仍可隨時重新取得存取權限，除非管理員採取罕見的手動步驟來替換金鑰。

    過去幾年，與中國政府相關的駭客日益精明，他們更專注於攻擊擁有數百家客戶的技術和軟體供應商，其中通常包括政府機構。根據美國資安業者CrowdStrike與《華盛頓郵報》分享的數據，去年有超過330起網路攻擊與中國有關，是2023年總數的2倍。CrowdStrike表示，這些數字在2025年初繼續攀升。

    近年來，至少有3個與中國政府有關的駭客組織一直在攻擊美國網路。

    「伏特颱風」（Volt Typhoon）專注於入侵端點檢測工具，以深入美國關鍵基礎設施，包括管道、鐵路、港口和水務設施。專家表示，他們的目標是保持持續的訪問，並準備在發生諸如台海戰爭等突發事件時發動破壞性攻擊。

    以入侵全球電信網路聞名的「鹽颱風」（Salt Typhoon）組織專注於傳統的間諜活動。該組織竊聽川普總統、范斯副總統和其他政府高階官員的手機。聯邦調查局（FBI）認為，這項威脅目前「已基本上得到控制」。

    「絲綢颱風」（Silk Typhoon）組織與近期美國財政部資料外洩事件有關，並以2021年全球範圍內的微軟Exchange攻擊事件而聞名。近幾個月來，該組織一直在加緊行動，利用先前未被發現的漏洞（即所謂的「零日漏洞」）入侵網路。

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