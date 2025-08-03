為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    造假？理想汽車測試竟撞贏卡車 遭中國網友群嘲惡搞

    中國理想汽車純電動休旅車i8，在對撞測試中竟撞贏卡車，從中可以看到卡車車頭前傾、4輪騰空。（圖擷自微博）

    中國理想汽車純電動休旅車i8，在對撞測試中竟撞贏卡車，從中可以看到卡車車頭前傾、4輪騰空。（圖擷自微博）

    2025/08/03 16:23

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國理想汽車近來推出純電動休旅車i8，在對撞測試中竟然以2.6噸的量級面對面「撞贏」了8噸的卡車，旋即引發鋪天蓋地的造假質疑，中國網友也紛紛製作出理想i8在公路上橫掃千軍、和航空母艦對撞的惡搞影像。

    從理想汽車公布的對撞影片可以看到，i8當時在「相對速度」每小時100公里下，和同樣是中國品牌的8噸乘龍卡車正面對撞，結果A柱、B柱、C柱、門梁皆無變形，反觀乘龍卡車卻被撞到車頭往前傾斜、4輪騰空。

    從這樣的結果來看，似乎是理想i8撞贏了乘龍卡車，但這顯然已超出了常識，有汽車部落客透過比對儀表板後，發現理想所謂的「相對速度每小時100公里」，其實是i8開到了時速70公里、卡車則是時速30公里，如此一來i8對外部造成的衝擊力自然就會比較大。

    另外，生產乘龍卡車的中國東風柳州汽車公司也發出聲明，痛斥理想未經授權就發出扭曲事實的碰撞測試影片。東風柳州指出，理想的行為會對民眾造成嚴重誤導，畢竟碰撞車輛的配置都未對外公開，那輛乘龍卡車很有可能是車頭卡扣未鎖，才會造成前傾的狀況出現。

    中國網友也紛紛把理想i8車測當成笑話，製作出各類惡搞影片，有些人直指從各類卡車撞自小客車的真實事故中，就能知道理想i8撞贏卡車有多假了；一部分網友則認為理想這樣的行為很嚴重，畢竟若是真的有車主相信i8如此耐撞，在遇到類似狀況下不選擇閃避而是迎面撞上，那最終就會迎來車毀人亡的結果。

    中國網友惡搞理想i8和航空母艦對撞。（圖擷自bilibili）

    中國網友惡搞理想i8和航空母艦對撞。（圖擷自bilibili）

    中國網友惡搞理想i8橫掃公路。（圖擷自bilibili）

    中國網友惡搞理想i8橫掃公路。（圖擷自bilibili）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播