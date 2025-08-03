造假？理想汽車測試竟撞贏卡車 遭中國網友群嘲惡搞

中國理想汽車純電動休旅車i8，在對撞測試中竟撞贏卡車，從中可以看到卡車車頭前傾、4輪騰空。（圖擷自微博）

2025/08/03 16:23

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國理想汽車近來推出純電動休旅車i8，在對撞測試中竟然以2.6噸的量級面對面「撞贏」了8噸的卡車，旋即引發鋪天蓋地的造假質疑，中國網友也紛紛製作出理想i8在公路上橫掃千軍、和航空母艦對撞的惡搞影像。

從理想汽車公布的對撞影片可以看到，i8當時在「相對速度」每小時100公里下，和同樣是中國品牌的8噸乘龍卡車正面對撞，結果A柱、B柱、C柱、門梁皆無變形，反觀乘龍卡車卻被撞到車頭往前傾斜、4輪騰空。

請繼續往下閱讀...

從這樣的結果來看，似乎是理想i8撞贏了乘龍卡車，但這顯然已超出了常識，有汽車部落客透過比對儀表板後，發現理想所謂的「相對速度每小時100公里」，其實是i8開到了時速70公里、卡車則是時速30公里，如此一來i8對外部造成的衝擊力自然就會比較大。

另外，生產乘龍卡車的中國東風柳州汽車公司也發出聲明，痛斥理想未經授權就發出扭曲事實的碰撞測試影片。東風柳州指出，理想的行為會對民眾造成嚴重誤導，畢竟碰撞車輛的配置都未對外公開，那輛乘龍卡車很有可能是車頭卡扣未鎖，才會造成前傾的狀況出現。

中國網友也紛紛把理想i8車測當成笑話，製作出各類惡搞影片，有些人直指從各類卡車撞自小客車的真實事故中，就能知道理想i8撞贏卡車有多假了；一部分網友則認為理想這樣的行為很嚴重，畢竟若是真的有車主相信i8如此耐撞，在遇到類似狀況下不選擇閃避而是迎面撞上，那最終就會迎來車毀人亡的結果。

中國網友惡搞理想i8和航空母艦對撞。（圖擷自bilibili）

中國網友惡搞理想i8橫掃公路。（圖擷自bilibili）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法