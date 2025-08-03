英相有意承認巴勒斯坦國 英媒：為何不對台灣做出同樣承諾？

《電訊報》批評，英國有意承認巴勒斯坦國，卻對民主機制完善運作，且與英國有龐大貿易往來的台灣視若無睹。（路透）

2025/08/03 16:19

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國《電訊報》2日指出，英國首相施凱爾近日宣布，只要滿足特定條件，就會跟進法國總統馬克宏的提議，在9月的聯合國大會承認巴勒斯坦國。然而，台灣比巴勒斯坦擁有更實質的國家主權，施凱爾是否也該考慮給予這個「真正存在的國家」類似的地位？

《電訊報》國防與外交事務記者考夫林（Con Coughlin）在文中指出，施凱爾7月29日宣布，除非以色列政府採取「實質措施」結束加薩危機，否則英國將於9月承認巴勒斯坦國。施凱爾此舉或許有助於安撫焦躁不安的英國國會後座議員，他們支持巴勒斯坦，卻對自己支持的內容一無所知，承認一個根本不存在、無法舉行民主選舉、且相當一部分人口受伊斯蘭恐怖主義奴役的國家，很難說是成功的藍圖。

請繼續往下閱讀...

相較之下，台灣自稱一塊獨立領土，儘管在中國共產黨統治階層惡意阻撓下，仍定期舉行自由公正的民主選舉，絕大多數台灣民眾仍堅持維護自治權。台灣不僅是一個全面運作的民主國家，也是英國重要的貿易夥伴，目前英國與台灣的貿易總額平均約為93億英鎊（約3670億台幣）。

施凱爾願意完全承認一個沒有正式邊界、行政機構癱瘓且貿易選擇匱乏的巴勒斯坦，卻在與台灣這樣一個民主繁榮的盟友提升外交關係的問題上，顯得異常沉默。

英國官方政策是保護台灣免受中國侵略，因此英國皇家海軍定期在印太地區執行自由航行任務，包括穿越台海，藉此展現英國在此問題上與其他盟友的團結性。然而，這樣的政策更凸顯英國政府在提升台灣地位上意興闌珊的態度。

事實上，當被問及英國保衛台灣免受中國侵略的承諾時，國防大臣希利（ John Healey ）的態度最為樂觀。他近期評論道：「如果我們必須像過去那樣作戰，澳洲和英國將是並肩作戰的國家。我們透過共同演習做好更充分的戰鬥準備，我們就能更好地共同發揮嚇阻作用。」

對於巴勒斯坦，不論是希利或其他工黨籍內閣大臣，就不太可能發表如上述強硬的言論。

如果施凱爾政府如此堅定地捍衛台灣的生存權，甚至不惜冒著與中國開戰的風險，那麼就不禁要問：「既然願意承認巴勒斯坦這樣的非國家，為什麼不對台灣做出同樣的承諾？」

如果英國準備捍衛台灣主權，施凱爾就該認真考慮給予台灣人民與他準備給予巴勒斯坦人民同等程度的承認，那麼就合情合理。否則，英國終有一天可能會陷入令人反感的境地，為一個它甚至不承認其主權的國家而戰。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法