月虧損200萬！ 德國柏林開業50年同志夜店宣告破產

一年一度的柏林CSD同志驕傲遊行每年都吸引大批人潮，但多年前協助籌辦這場盛會的同志夜店SchwuZ卻準備熄燈。（歐新社）

2025/08/03 15:05

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國《衛報》2日報導，德國柏林一家開業50年的熱門同志夜店「SchwuZ」，因通貨膨脹和租金上漲等因素，最終宣告破產。

據報導，這家德國「歷史最悠久、規模最大」的同志夜店，因管理問題及約會軟體興起，在去年就已出現經營危機。今年5月，SchwuZ縮短營業時間、裁員，並向常客尋求幫助，以彌補日益增長的資金缺口，但收效甚微。

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7月31日，SchwuZ經營團隊在社群平台Instagram上發文表示，SchwuZ已申請破產，「但是我們不想放棄！」

該貼文指出，SchwuZ自1977年在克魯茲堡（Kreuzberg）成立以來，在柏林「LGBTQ+」族群中扮演著不可或缺的角色，並在2年後協助舉辦柏林驕傲遊行（Christopher Street Day，CSD）和柏林最大同志雜誌《Siegessaule》。

貼文寫道：「近50年來，SchwuZ不僅僅是一個俱樂部，更是人們的第2個客廳，一個融合酷兒藝術、社群、家庭和反抗的場所。我們之中的許多人在這裡找到一直在追尋的東西：一個家，一個我們選擇的家庭，以及自由。」

據了解，SchwuZ即「SchwulenZentrum」（同性戀中心）的縮寫，於2013年遷至時尚的新克爾恩地區一個可容納1000人的更大場地，但這或許是SchwuZ走向沒落的開端。

根據《柏林－布蘭登堡新聞廣播電台》（RBB）報導，今年SchwuZ每月虧損3萬至6萬歐元（約102萬至205萬台幣），收益持續下滑。SchwuZ的總經理葉格爾（Katja Jager）表示，經濟不景氣、核心客群老化及柏林俱樂部產業潛伏的危機都對其營運造成影響。

在經歷短暫的後疫情時代復甦後，不斷飆升的租金和電價已威脅到許多柏林熱門場所的生意，這種令人沮喪的現象被稱為「Clubsterben」（俱樂部消亡）。

今年5月，SchwuZ不得不解僱33名員工，約佔員工總數的3分之1，其中許多是長年任職的員工，同時也減少專業變裝表演演出。 SchwuZ的眾籌活動最終籌集到3000歐元（約10.2萬台幣），但其目標為15萬歐元（約512萬台幣）。

這傢俱樂部現在正進行最後的努力，爭取支持者團結起來，「為了未來的酷兒世代，他們需要一個能夠鼓舞人心、賦予他們力量並讓他們被看到的地方」。

這篇社群平台貼文引發眾多網友聲援，變裝明星兼政治活動家維亞格拉（Gloria Viagra）矢言：「我們可以一起做到……！！！！」然而，其他客人則抱怨店內過時的音樂清單和高昂的門票價格。

根據RBB報導，SchwuZ希望能夠營業到10月破產聽證會開始之前。

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