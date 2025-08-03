加州沙灘萌浪來襲！狗狗衝浪賽登場 法鬥搭檔「獨臂主人」奪冠

在加州太平洋城舉行的世界狗狗衝浪錦標賽中，飼主尼布爾（Jeff Nieboer）正奮力將他的愛犬，10歲的拉布拉多查理（Charlie），推向一道浪頭。（美聯社）

2025/08/03 15:00

〔編譯陳成良／綜合報導〕穿著專屬救生衣的拉布拉多、鬥牛犬和西班牙獵犬，踩上彩色衝浪板，在主人的鼓勵下勇敢衝進浪頭。這場歡笑與驚呼交織的比賽，是一年一度的「世界狗狗衝浪錦標賽」（World Dog Surfing Championships），2日在加州太平洋城（Pacifica）熱鬧登場。

根據《美聯社》報導，這場比賽吸引數千名觀眾到場觀賽，現場共有15至20隻狗狗參賽。評審依據牠們在浪板上的平衡力、穩定度及技巧，如轉身與駕馭動作進行評分，不論體型大小、犬種經驗，每一位「汪選手」都成為海浪上的明星。

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今年中型犬組冠軍，由5歲的法國鬥牛犬「伊薩」（Iza）首度奪得，最動人的是牠的主人法索里（David Fasoli），是一位只有一隻手的選手。他在新冠疫情期間，將Costco買來的衝浪板搬回家，在自家泳池中一步步訓練伊薩學會平衡。法索里動情地說：「我身體有殘疾，我只有一隻手。我是一個不擅運動的人，而伊薩也是一種不擅衝浪的犬種。我們能站上浪板，本身就是奇蹟。」

另一位人氣選手，是10歲的黃色拉布拉多「查理」（Charlie）。牠對衝浪的熱情近乎癡迷，有時甚至自己叼著衝浪板奔向海浪。飼主瑪麗亞・尼布爾（Maria Nieboer）表示，每當出現理想浪頭，丈夫傑夫會喊出「準備好了嗎？」，並助牠一臂之力推進海浪。查理能透過身體傾斜技巧操控浪板，展現驚人實力。

參賽者德羅塔（Steve Drottar）則分享，他與愛犬蘿西（Rosie）因為衝浪建立了特別的羈絆。「那是一種無法言喻的默契感，就像我們今天真的一起完成了一場任務。這比日常遛狗更深一層。」他說，與狗狗協同作戰的過程，讓主僕關係昇華為一種夥伴情誼。

報導指出，這場活動不僅吸引愛犬人士參與，也吸引大批民眾與媒體圍觀。狗狗們在浪花間奮力衝刺、翻覆又再站起的模樣，為夏日加州海灘增添滿滿歡笑與感動，展現「浪花上的英雄」不分物種。

在加州太平洋城舉行的世界狗狗衝浪錦標賽中，飼主法索里（David Fasoli）正抱著他的愛犬，5歲的法國鬥牛犬伊薩（Iza），穿過海浪。（美聯社）

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