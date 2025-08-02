川普得諾貝爾經濟學獎？ 歷任得主「這原因」不看好

2025年7月7日，美國總統川普（中左）在白宮藍廳招待以色列總理納坦雅胡（中右）。納坦雅胡告訴川普，他提名川普角逐今年的諾貝爾和平獎。（彭博社）

2025/08/02 23:19

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普已被提名角逐今年的諾貝爾和平獎，然其高階貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）日前在電視節目中表示，川普更應該得諾貝爾經濟學獎。但數名諾貝爾經濟學獎得主與美國經濟學家異口同聲表示，諾貝爾經濟學獎是學術獎，川普要得獎真的不容易。

7月31日在福斯財經網的節目中，知名經濟學家出身的納瓦洛以「根本性重組國際貿易環境」，來形容川普的全面性關稅政策的影響。「很多人都在說川普得諾貝爾和平獎，」納瓦洛說。「我認為，既然他基本上（藉關稅給各國）上了一堂有關世界貿易經濟學的課，他可能會得諾貝爾經濟學獎。」

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對此，美國《新聞週刊》（Newsweek）採訪幾位拿過諾貝爾經濟學獎的得主，詢問他們對川普被提名角逐經濟學獎以及得獎可能性，有何看法。

2007年的獲獎三人組之一、當時任教於美國普林斯頓大學的馬斯金（Eric Maskin）直言，他覺得川普不太可能得經濟學獎，因為諾貝爾經濟學獎意在表彰在經濟學領域上的發現，而非所實施的經濟政策；即便該獎可以因政策而給獎，目前也還無法確定川普的關稅政策會有何影響。

2007年的另一位諾貝爾經濟學獎得主、時任美國芝加哥大學教授的邁爾森（Roger Myerson），與馬斯金的看法類似，即諾貝爾經濟獎的給獎標準，是學術成就而非行動政策；納瓦洛若想說服眾人川普有資格得諾貝爾經濟學獎，應該基於川普在促進世人對好的經濟政策的了解上所做的貢獻，而非川普提出的關稅政策…川普得要寫論文，指出導致他做出其特定政策的不同假設。

2000年諾貝爾經濟學獎得主、美國經濟學家赫克曼（James Heckman）則虧說，川普好歹比當年剛入主白宮，就獲頒諾貝爾和平獎的美國前總統歐巴馬更值得拿獎；特別是川普若能促進中東和平，那他得和平獎也算實至名歸；至於經濟學獎，赫克曼雖認同納瓦洛稱川普試圖重組全球貿易的說法，但認為川普關稅政策的影響目前尚無定論。「但誰知道呢」赫克曼說，時代在變，歌手鮑勃迪倫（2016年得主）都能得諾貝爾文學獎了。

哈佛大學經濟學教授佛蘭克爾（Jeffrey Frankel）雖未得過諾貝爾獎，但直言把經濟學獎頒給川普簡直「荒謬至極」，根本不會有人認真考慮這種事；川普會因其關稅政策所造成的嚴重影響而在歷史上留名，但不可能因此獲得諾貝爾獎的肯定。「我必須說，川普得諾貝爾獎的可能性，遠低於美國入侵（頒發諾貝爾經濟學獎的）瑞典。」

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