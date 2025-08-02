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    太空特快車！只花15小時 SpaceX乘龍號載人抵達太空站

    SpaceX的獵鷹9號火箭美東時間1日搭載「乘龍號」升空。（路透）

    SpaceX的獵鷹9號火箭美東時間1日搭載「乘龍號」升空。（路透）

    2025/08/02 19:36

    〔編譯管淑平／綜合報導〕美國富豪馬斯克（Elon Musk）旗下「太空探索科技公司」 （SpaceX），1日將美國、日本和俄羅斯4名太空人，送上國際太空站（ISS），特別的是，這次只花將近15小時就抵達國際太空站。

    SpaceX獵鷹9號火箭，美東時間1日上午11時43分，從美國國家航空暨太空總署（NASA）甘迺迪太空中心發射升空，將搭載4名太空人的「乘龍號」（Crew Dragon）太空船送上軌道，乘龍號在美東時間2日凌晨2時27分，順利與太空站銜接。

    這4名太空人為美國太空人卡德曼（Zena Cardman）、芬克（Mike Fincke），日本太空人油井龜美也（Kimiya Yui）和俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）太空人普勒托諾夫（Oleg Platonov），將在太空站上停留半年，進行微重力研究，並模擬美國登月計畫「阿提米絲」（Artemis）於月球南極附近登陸可能遇到的情境。

    俄羅斯「聯合號」最快 僅花3小時

    儘管以美國標準來說，15小時算「特快車」，但是未能突破俄羅斯創下的紀錄，俄國「聯合號」（Soyuz）太空船，2020年10月從哈薩克發射升空，僅花3小時又3分鐘，就與太空站接泊，創下歷來載人飛行抵達太空站最短時間的紀錄。

    這4人進駐後，太空站上人員將有數天時間達到11人之多，3月到站執勤的組員預定最快7日返航。

    乘龍號美東時間2日凌晨順利和國際太空站接泊。（美聯社）

    乘龍號美東時間2日凌晨順利和國際太空站接泊。（美聯社）

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