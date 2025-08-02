南非警方大抓捕 逮捕千名非法金礦礦工

2025年1月14日，受困南非大城約翰尼斯堡附近的斯蒂爾芳坦鎮的廢棄金礦礦井的非法礦工，獲救後被員警護送離開。（美聯社檔案照）

2025/08/02 16:31

〔編譯張沛元／綜合報導〕南非警方1日表示，已逮捕約1000名在該國東北部的金礦工作的無證移民。

警方從上月28日起在穆普馬蘭加省（Mpumalanga）展開為期1週的掃蕩行動，目標是在靠近史瓦帝尼與莫三比克邊境的巴伯頓村（Barberton）附近的秘密採礦活動。

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當地警方發言人姆德魯里 （Donald Mdhluli）說，在警方與礦場安全部門的合作下，已逮捕約1000名非法礦工兼非法移民，據報無人傷亡；由於仍有非法礦工在地下工作，因此可能還會有更多人被捕…「他們一出來就會被帶走」。

今年初，南非大城約翰尼斯堡（Johannesburg）西南方約140公里處的斯蒂爾芳坦鎮（Stilfontein），曾發生有多名非法礦工受困1座廢棄金礦井，最後導致至少90人死亡的悲劇；警方稍後曾在該鎮附近針對非法礦工展開大抓捕行動。

一如今年初在斯蒂爾芳坦鎮的掃蕩，警方這回在巴伯頓村也採甕中捉鱉的做法，即先包圍非法礦井以阻止補給物資進入，藉此逼迫藏身礦井的非法礦工現身，自投羅網。

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