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    薩爾瓦多修憲總統可「無限期連任」 反對黨議員嘆：民主已死

    反對黨「國家共和聯盟黨」（NRA）議員維亞托羅拿著「民主已死」標語。（路透）

    反對黨「國家共和聯盟黨」（NRA）議員維亞托羅拿著「民主已死」標語。（路透）

    2025/08/01 21:44

    〔編譯林家宇／綜合報導〕薩爾瓦多國會7月31日表決通過憲法修正案，撤銷總統連任限制，並延長任期至6年，為年僅44歲的現任總統布格磊（Nayib Bukele）無限期掌權鋪路。反對黨「國家共和聯盟黨」（NRA）議員維亞托羅（Marcela Villatoro）批評，「今日，民主在薩爾瓦多死去」。

    由執政黨「新理念黨」（Nuevas Ideas）掌控的國會，以57票同意、3票反對的壓倒性票數，取消總統不得連任限制，任期也從5年延長至6年。由新理念黨議員菲格羅亞（Ana Figueroa）提出的五項修憲案中，還包括廢除第二輪投票機制，以及把布格磊2029第二任屆滿期縮短2年，並把全國大選移至2027年3月，使總統、國會和市議會選舉能夠同步進行。

    布格磊2019年當選總統後因鐵腕整治幫派犯罪，使全國犯罪率降至史上最低，廣受民眾擁戴，但也受到來自國際人權組織的批評。

    議員維亞托羅表示，無限任期帶來的是權力的累積和民主的削弱，「裙帶關係的增長滋生貪污腐敗與侍從主義，中斷民主與政治參與」。

    國際人權組織「人權觀察」（HRW）美洲區主任戈貝圖斯（Juanita Goebertus）在社群媒體寫道，薩爾瓦多正踏上與委內瑞拉相似的道路，「起於一名領袖利用其人氣集中權力，以獨裁政權為結果。」

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