美參院軍委會主席韋克爾8月訪台 中國跳腳

美國聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾（右），將於8月率領國會代表團訪問台灣。（路透檔案照）

2025/08/01 07:20

〔國際新聞中心／綜合報導〕路透報導，1名美國國會高層官員7月31日證實，聯邦參議院軍事委員會主席、共和黨參議員韋克爾（Roger Wicker），將於8月率領代表團訪問台灣。

中國駐美國大使館隨即發表聲明，要求韋克爾和其他議員取消行程。

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韋克爾訪台的計畫最早是由英國「金融時報」披露，適逢國會部分議員，包括總統川普的共和黨同僚及民主黨人，對川普在與中國談判貿易協議過程中淡化安全議題表示擔憂之際。

議員們已提出法案向中國施壓，並對台灣總統賴清德計畫延後原定8月出訪中美洲友邦，途中過境紐約的相關報導表達不滿。

美國政府官員則表示，川普在推進貿易議程及與中國國家主席習近平維持良好私人關係的同時，並未忽略亞太地區的安全事務。

白宮並未立即回應對韋克爾即將訪台的置評請求。

韋克爾是美國國會最強烈的台灣支持者之一，此行料將激怒北京。北京一貫譴責華府任何挺台行動。

中國駐美大使館發言人透過社群平台X聲稱，「中方堅決反對美台之間進行任何形式的官方往來，敦促有關議員恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，立即取消赴台計畫。」

華府智庫「德國馬歇爾基金會」印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）向金融時報表示，在中國對台施壓日益加劇之際，美國國會代表團訪台，將有助於重申美國對台灣民主、繁榮與安全的承諾，並向北京發出嚇阻訊息，並反駁北京及部分台灣人士所謂的「美國是不可靠夥伴」說法。

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