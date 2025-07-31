義大利總統遭莫斯科列為「仇俄人士」羅馬召見俄國大使抗議

義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）被俄羅斯列入「仇俄清單」，引發義大利政府召見俄羅斯大使抗議。（歐新社）

2025/07/31 22:02

〔編譯林家宇／綜合報導〕義大利政府30日宣布，當局已召見俄羅斯大使，抗議莫斯科在「仇俄清單」中列入國家元首馬達雷拉（Sergio Mattarella）。

俄外交部24日公布一份彙整西方菁英階層對俄國發表仇恨言論的人員清單，包括馬達雷拉2月在法國艾克斯－馬賽大學的演說內容，將莫斯科對烏克蘭的全面入侵比擬納粹德國的擴張主義。

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義大利外長塔亞尼（Antonio Tajani）向俄國大使帕拉莫諾夫（Aleksej Paramonov）表示，以義大利的立場，對俄羅斯令人無法接受的侵略行徑譴責，未曾傳達出反對俄羅斯聯邦或俄國人民的意圖。義大利向來在政治與經濟領域與莫斯科維持緊密關係。但在烏俄戰爭爆發後，雙方關係惡化，羅馬政府至今仍堅定支持基輔對抗侵略。

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）聲明指出，「發布所謂的『仇俄清單』，列出據稱煽動仇恨俄羅斯的人士，是又一起宣傳行動。」

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