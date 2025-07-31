為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    義大利總統遭莫斯科列為「仇俄人士」羅馬召見俄國大使抗議

    義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）被俄羅斯列入「仇俄清單」，引發義大利政府召見俄羅斯大使抗議。（歐新社）

    義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）被俄羅斯列入「仇俄清單」，引發義大利政府召見俄羅斯大使抗議。（歐新社）

    2025/07/31 22:02

    〔編譯林家宇／綜合報導〕義大利政府30日宣布，當局已召見俄羅斯大使，抗議莫斯科在「仇俄清單」中列入國家元首馬達雷拉（Sergio Mattarella）。

    俄外交部24日公布一份彙整西方菁英階層對俄國發表仇恨言論的人員清單，包括馬達雷拉2月在法國艾克斯－馬賽大學的演說內容，將莫斯科對烏克蘭的全面入侵比擬納粹德國的擴張主義。

    義大利外長塔亞尼（Antonio Tajani）向俄國大使帕拉莫諾夫（Aleksej Paramonov）表示，以義大利的立場，對俄羅斯令人無法接受的侵略行徑譴責，未曾傳達出反對俄羅斯聯邦或俄國人民的意圖。義大利向來在政治與經濟領域與莫斯科維持緊密關係。但在烏俄戰爭爆發後，雙方關係惡化，羅馬政府至今仍堅定支持基輔對抗侵略。

    義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）聲明指出，「發布所謂的『仇俄清單』，列出據稱煽動仇恨俄羅斯的人士，是又一起宣傳行動。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播