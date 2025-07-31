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    驚悚！沙國遊樂場「360度大魔王」支柱突斷裂猛砸地 3人命危

    設施突斷成兩截，現場傳出爆裂聲與乘客尖叫聲。（圖擷取自X@ariel_oseran）

    設施突斷成兩截，現場傳出爆裂聲與乘客尖叫聲。（圖擷取自X@ariel_oseran）

    2025/07/31 20:23

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕沙烏地阿拉伯塔伊夫（Taif）一座遊樂園驚爆意外！當地綠山公園遊樂園（Green Mountain Park）一座名為360度的遊樂設施運轉時，中央支柱竟突然折斷，導致整座裝置瞬間崩塌，造成23人受傷，其中3人重傷命危。

    根據《News18》報導，事發在當地時間週四，事故地點位於塔伊夫著名景點。目擊者指出，360度的機械臂突然在空中折成兩半，支柱更以極快速度彈飛，擊中對面站立人群。部分乘客雖未彈出，但仍在座椅中被狠狠甩落地面，痛苦哀號聲響徹園區。

    意外發生後，當局火速展開救援行動。緊急醫療團隊第一時間趕赴現場，將傷者送往當地多家醫療院所急救。根據當地媒體《Okaz》報導，多家醫院因應大量傷患湧入，緊急發布「黃色代碼」，啟動大規模應變機制。目前，仍有3名傷者情況危急。

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