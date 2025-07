驚悚！沙國遊樂場「360度大魔王」支柱突斷裂猛砸地 3人命危

2025/07/31 20:23

劉晉仁/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕沙烏地阿拉伯塔伊夫(Taif)一座遊樂園驚爆意外!當地綠山公園遊樂園(Green Mountain Park)一座名為360度的遊樂設施運轉時,中央支柱竟突然折斷,導致整座裝置瞬間崩塌,造成23人受傷,其中3人重傷命危。

根據《News18》報導,事發在當地時間週四,事故地點位於塔伊夫著名景點。目擊者指出,360度的機械臂突然在空中折成兩半,支柱更以極快速度彈飛,擊中對面站立人群。部分乘客雖未彈出,但仍在座椅中被狠狠甩落地面,痛苦哀號聲響徹園區。

意外發生後,當局火速展開救援行動。緊急醫療團隊第一時間趕赴現場,將傷者送往當地多家醫療院所急救。根據當地媒體《Okaz》報導,多家醫院因應大量傷患湧入,緊急發布「黃色代碼」,啟動大規模應變機制。目前,仍有3名傷者情況危急。

An amusement park ride in Saudi Arabia came apart mid-ride, injuring at least 23 people, with three in critical condition. The incident occurred at the Green Mountain Park in Taif, east of Mecca. Saudi authorities launched an investigation into the incident. pic.twitter.com/thQLA6nzpD